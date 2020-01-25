ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске 46-летний слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце

25.01.2020 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 46-летний слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 24 января около 13.00. По информации МЧС, при выполнении ремонтных работ бригадой УП «Минскводоканал» в техническом колодце был открыт вентиль, через который пошел газ, предположительно метан.

В Минске 46-летний слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда

Работники покинули технический колодец на время выветривания газа. Через некоторое время 46-летний слесарь решил проверить наличие газа и наклонился над колодцем. В этот момент произошло воспламенение газа.

В результате происшествия мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В данный момент устанавливается причина инцидента. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится разбирательство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пуцін падняў фуражку, якая ўпала ў салдата роты ганаровай варты ў Палестыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика