В Минске 46-летний слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 24 января около 13.00. По информации МЧС, при выполнении ремонтных работ бригадой УП «Минскводоканал» в техническом колодце был открыт вентиль, через который пошел газ, предположительно метан.

Работники покинули технический колодец на время выветривания газа. Через некоторое время 46-летний слесарь решил проверить наличие газа и наклонился над колодцем. В этот момент произошло воспламенение газа.

В результате происшествия мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В данный момент устанавливается причина инцидента. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится разбирательство.