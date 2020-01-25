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Опоздал, батенька! Лукашенко хотел посмотреть в Шклове завод, а тот уже не работает

25.01.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время поездки в Шклов Александр Лукашенко решил посмотреть не только завод газетной бумаги, но и другие предприятия.


Лукашенко в Шклове / president.gov.by

Руководитель государства пожелал посетить Шкловский маслодельный завод, льнозавод, а также деревообрабатывающее предприятие "Шклов Форест ЛТД".

Но пока Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что "Шклов Форест ЛТД" уже не работает, сообщает пресс-служба руководителя государства. Деревообрабатывающее предприятие сильно закредитовано, а собственники не имеют средств, чтобы решать проблемы. Местная власть тоже не знает, что делать с этим заводом.

Руководитель Беларуси поручил разобраться с этим вопросом и проинформировать его.

Разобраться с работой маслодельного завода и предприятием "Данон Шклов" Лукашенко поручил руководителю Могилевской области. По мнению руководителя Беларуси, для более успешной работы этих предприятий, возможно, следует объединить их производственные ресурсы.
 
 
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Во время поездки в Шклов Александр Лукашенко решил посмотреть не только завод газетной бумаги, но и другие предприятия.
 
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