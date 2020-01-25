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Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 20

25.01.2020 12:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 20
Sertac Kayar / Reuters

Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20, передаёт ТАСС.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики уточнили, что 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья. Как минимум 1015 человек получили травмы.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 мск в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате пострадали две турецкие провинции. Кроме того, подземные толчки ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.

 
 
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Sertac Kayar / Reuters Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20, передаёт ТАСС. В Управлении...
 
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