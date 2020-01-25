|
Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 20
25.01.2020 12:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Sertac Kayar /
Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20, передаёт
В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики уточнили, что 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья. Как минимум 1015 человек получили травмы.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 мск в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате пострадали две турецкие провинции. Кроме того, подземные толчки ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.
Ранее в сети появилось видео с места происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sertac Kayar / Reuters Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20, передаёт ТАСС. В Управлении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)