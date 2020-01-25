Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 20

Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20, передаёт ТАСС .

В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики уточнили, что 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья. Как минимум 1015 человек получили травмы.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 мск в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате пострадали две турецкие провинции. Кроме того, подземные толчки ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.