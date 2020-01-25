На территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. Эвакуировано 53 человека

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 24.01.2020 по 06-00 25.01.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара (в Кобринском и Березовском районах). Эвакуировано 53 человека, уничтожено 3 строения.





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24.01.2020 г., 14-36. В д. Повитье Кобринского района на ул. Полесской произошел пожар в дощатом хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1974 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

25.01.2020 г., 00-16. В д. Михалинок Березовского района на ул. Лесной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1946 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

25.01.2020 г., 02-48. В д. Повитье Кобринского района на ул. Советской произошел пожар в дощатом хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1951 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

24.01.2020 г. в 11-13 поступило сообщение о задымлении в блочном здании спортивного зала ГУО «Доропеевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» в д. Доропеевичи Малоритского района. До прибытия подразделений МЧС администрацией из здания школы эвакуировано 53 человека, из них 40 учащихся.





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Открытого горения не обнаружено, причина задымления устанавливается. Происшествие на работу ГУО «Доропеевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» не повлияло, занятия проводятся в штатном режиме.