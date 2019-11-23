Чтоб я так жил! Как отдыхают жены состоятельных российских бизнесменов

Мальдивы, Куршевель, купальники, которые стоят как несколько прожиточных минимумов россиян, частные самолеты и вечеринки с размахом. АиФ.ru рассказывает о женах состоятельных людей, которые не стесняются показывать свою роскошную жизнь в Instagram. Между прочим, за некоторыми из них наблюдают сотни тысяч человек!

Виктория Шелягова — королева вечеринок

Виктория — постоянная героиня светской хроники и частый гость различных вечеринок. Она и сама умеет организовывать их с размахом. Например, по случаю десятилетнего юбилея совместной жизни с мужем Олегом Шеляговым, который уже давно и довольно успешно занимается ритуальным бизнесом, светская львица устроила роскошный бал во Владимирском дворце Санкт-Петербурга (это родной город Виктории). Вечер проходил в русском стиле, поэтому виновники торжества облачились в соответствующие костюмы. На голове у Виктории красовался кокошник с помпонами на висках. Такой в 1903 году по случаю императорского «Русского бала» надевала на себя княгиня Елизавета Федоровна. Олег Шелягов не отставал от жены, выбрав костюм из золотой парчи. В этом году 12-летие совместной жизни супруги отметили тоже с размахом. Сначала устроили роскошный завтрак прямо в Петропавловской крепости, там гостей встречал оркестр. А после небольшого банкета отправились к пушке, где ровно в 12 дня прозвучал оглушающий выстрел, ознаменовавший не только полдень, но и, видимо, поздравление четы Шеляговых с очередной годовщиной. Обо всех этих событиях Виктория с удовольствием рассказывала в своем Instagram, на который подписано больше 100 тысяч человек.

Кстати, недавно светская львица проходила детектор лжи для журнала Tatler. Ее беседа с экспертом началась с вопроса, который звучал так: «Стесняетесь ли вы работы своего мужа?» Виктория ответила отрицательно. Однако, когда прибор показал, что она не до конца честна, тут же добавила: «Раньше стеснялась, вначале, когда я узнала об этом, у меня был легкий шок. Сначала я кричала, плакала и говорила, что выходила замуж за банкира, а не за похоронщика. А сейчас я очень этим горжусь, потому что я понимаю, что это колоссальная нагрузка». Кроме того, это, видимо, еще и колоссальная прибыль, о чем мы можем судить по Instagram светской львицы.

Наталья Давыдова — «зожница» и просто красивая женщина

«Он прекрасно поет, прекрасно образован, харизматичен», — рассказывала Наталья в одном интервью о своем муже-бизнесмене, который, в отличие от самой Давыдовой, предпочитает всегда держаться в тени. Но, как ни странно, именно супруг, Иван Стрешинский, подтолкнул жену к созданию своего Instagram-аккаунта под ником тетя Мотя. Сегодня на ее страницу подписано почти 800 тысяч человек. Все они как один завороженно следят за роскошной жизнью Натальи, где много красивой брендовой одежды (такое ощущение, что гардероб Давыдовой располагается в отдельном особняке), путешествий, дорогих отелей и частных самолетов. А еще тетя Мотя рассказывает, как привести себя в форму. Непонятно, что нравится ее подписчикам больше, первое или второе, ведь читать, например, о путешествии в кенийский отель, где живут настоящие жирафы (их даже можно покормить с руки!), не менее интересно, чем бороться с собственным весом и становиться на пару килограмм легче. Главное — читают! По словам Давыдовой, благодаря Instagram она недавно купила Maybach, а еще может позволить себе вывезти всю семью на отдых или порадовать родных подарками. Правда, это не мешает хейтерам обвинять ее в том, что она «вышла замуж за мешок с деньгами», а значит, своим успехом обязана именно банковской карте мужа.

Наталья Якимчик — знает толк в дорогих курортах

Пока половина россиян пыталась воткнуть новогодние петарды в землю (снег в некоторых городах так и не выпал даже 31 декабря), Наталья наслаждалась «белым чудом» в Куршевеле, облачившись в модные спортивные комбинезоны и роскошные вечерние наряды. Она вообще обожает путешествовать и с особым трепетом относится к морю, именно так и появился ее собственный бренд купальников, наслаждаться которым большинство подписчиков блондинки могут лишь в ее Instagram. Все-таки не каждый может позволить себе купить бикини, например, за 300 долларов. Демонстрировать свои же творения длинноногая красавица предпочитает на дорогих курортах. Например, прошлый ноябрь она провела в отеле на Мальдивах, где сутки стоят больше 1500 долларов, а если вы в компании мужа или подруги, то больше трех тысяч, и это самые скромные варианты размещения.

Не меньшую страсть Якимчик питает к спорту, видимо, поэтому часто демонстрирует свои индивидуальные занятия с инструктором в одном из престижных спортивных залов Жуковки.

Муж Натальи — экс-глава Москомнаследия и бывший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Валерий Шевчук — практически не появляется в кадре вместе с женой. Однако Якимчик уверяет, что именно он ее «поддержка и опора» и, если нужен совет или помощь, она в первую очередь обращается к своей второй половине. «Например, обнаружилась ошибка на фабрике, и я не могу исправить ее сама. В таком случае иду к мужу», — рассказывала Якимчик журналу Grazia. За увлекательной и красивой жизнью бизнесвумен наблюдают больше 700 тысяч подписчиков.