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Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
25.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Во Франции зафиксировали третий случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщила радиостанция France Info.
Ранее стало известно о первых в Европе случаях заболевания новым коронавирусом. Они были зафиксированы в двух городах Франции: Бордо и Париже.
По предварительной информации, третий заболевший является родственником одного из ранее госпитализированных.
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Во Франции зафиксировали третий случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщила радиостанция France Info....
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