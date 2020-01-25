Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Во Франции зафиксировали третий случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщила радиостанция France Info.

Ранее стало известно о первых в Европе случаях заболевания новым коронавирусом. Они были зафиксированы в двух городах Франции: Бордо и Париже.

По предварительной информации, третий заболевший является родственником одного из ранее госпитализированных.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в Китае. Она привела к объявлению карантина в нескольких крупных китайских городах.