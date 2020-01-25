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Как работает выдача водительской медсправки за один день в 24-й поликлинике

25.01.2020 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 24-й поликлинике в качестве эксперимента организовали выдачу водительской медсправки за один день.

Как работает выдача водительской медсправки за один день в 24-й поликлинике
Как это было — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Пилотный проект по ускоренному освидетельствованию на право управления транспортными средствами категорий «A», «АМ», «В» реализуют с декабря 2019 года в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров. Сюда я и отправился за быстрой справкой.

Но прежде внимательно изучил информацию на сайте медучреждения. Там четко сказано: обращаться за выпиской в поликлинику по месту жительства не нужно, 24-я самостоятельно сделает запрос. При этом важно, чтобы в моей медицинской карте присутствовали результаты обследований — электрокардиограмма, флюорография и др. С этим у меня все в порядке. Отправляю электронное заявление. В нем указываю личные данные, контактный телефон, иную информацию. В завершение даю согласие на запрос сведений, касающихся обращений за медицинской помощью, состояния здоровья и диагноза.

В назначенный день прихожу в отделение по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники. Документы отдаю в стол справок отделения. После оплаты медицинских услуг отправляюсь к врачам-специалистам. Их решение: годен к управлению транспортными средствами соответствующих категорий. Получаю справку сроком на 5 лет.



— Предварительная запись на медкомиссию доступна на срок не ранее чем через пять рабочих дней от текущей даты, — объясняет заведующий отделением по освидетельствованию водителей Ольга Калечиц.  — К этому времени мы должны изучить и проанализировать каждую выписку. Если человек состоит на диспансерном учете, имеет хронические либо периодически обостряющиеся заболевания с нарушениями функций органов и систем организма, то обязательно созваниваемся с ним и предупреждаем о невозможности участия в проекте.

— Много желающих получить медицинскую справку за один день?

— Электронные обращения от горожан поступают ежедневно и в большом количестве. В первую же ночь, как только запустили проект, около 200 человек предварительно записались на прием. Причем в этом списке оказались не только минчане, но и жители Гродно, Бреста, других городов. То есть люди невнимательно изучили информацию, которая содержится на сайте 24-й поликлиники. Сложность еще и в том, что у нас нет доступа к медицинским историям минчан. Мы вынуждены направлять запросы в районные поликлиники.

— В целом сколько жителей столицы к вам обратились в прошлом году?

— В 2019-м отделение по освидетельствованию водителей посетили 120 тысяч человек. Из них около 18 тысяч впервые получали медсправку. Около 70 % горожан, пришедших на комиссию, управляют легковыми автомобилями, остальные — водители-профессионалы. Интересно, что из общего числа обратившихся 35 % — женщины.

— И что же, все кандидаты годны?

— Только 0,2 % не были допущены к управлению транспортными средствами по медицинским показаниям. И эта цифра остается стабильной на протяжении нескольких лет.

— Реально ли пенсионеру в 90 лет получить водительскую медсправку?

— Ограничений по возрасту не существует. Если в 90 лет нет противопоказаний к управлению транспортным средством, и такие примеры у нас есть, выдаем справку.

— Тогда что может стать причиной отказа?

— Наличие тяжелых неврологических заболеваний. Речь идет о болезнях центральной нервной системы, например эпилепсии. Этот диагноз не пересматривается и не снимается.

Вместе с тем постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 88 от 6 декабря 2018 года расширило список некоторых заболеваний, по которым увеличены сроки переосвидетельствования. Например, при инфаркте миокарда это нужно делать первые два года ежегодно, затем раз в два года. К тому же теперь после перенесенного заболевания за руль можно садиться через полгода, а не через год, как было прежде. Беременные с водительским удостоверением категории «В» могут управлять легковым автомобилем без ограничений по сроку. Ранее это было запрещено с 30-й недели беременности.

До выхода постановления люди с полной двусторонней глухотой проходили медкомиссию раз в два года, теперь для категории «В» этот промежуток времени определен в пять лет. Понятно, что с такими заболеваниями быструю справку не получишь — медкомиссию нужно проходить по ранее установленной схеме.

Подводим итог: на все про все ушло не больше часа.

Фото Сергея Пожоги
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В 24-й поликлинике в качестве эксперимента организовали выдачу водительской медсправки за один день.
 
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