Пять необычных мест Минска, где можно выпить кофе (вы там точно не были)

Источник материала: Tut.by

В конце января закрывается одна из самых необычных кофеен Минска. Речь о локации «Сон Гоголя», которая проработала в столице четыре года. И необычного в ней было то, что кофейня работала… в книжном магазине. AFISHA.TUT.BY рассказывает о пяти других точках, где можно выпить кофе, и они тоже функционируют не в самых очевидных местах.

Кофейня в цветочной лавке Kava i Kvetki



Фото: предоставлено кофейней Kava i Kvetki

Адрес: ул. Дунина-Марцинкевича, 11 Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Концептуальное пространство с кофе, цветами и предметами декора работает в торговом центре «Раковский Кирмаш». Это тот, что находится недалеко от станции метро «Пушкинская». Вы все правильно поняли: сюда можно прийти за чашкой капучино, а уйти с букетом цветов (или наоборот). 30 мл эспрессо стоят 2,5 рубля, в эту же цену 160 мл американо. За 250 мл капучино просят 3 рубля, за тот же объем флэт уайта — 4 рубля. А еще дают скидку в 20% на напитки в вашу кружку.

Кофейня в магазине комиксов Time to be a Hero



Фото: socnews.by

Адрес: ул. Кальварийская, 4 Время работы: пн-пт — с 8.00 до 22.00, сб и вс — с 9.00 до 22.00

Кофейня в магазине комиксов находится рядом со станцией метро «Фрунзенская». «Портал в культуру гиков» — так это место описывают гости. Здесь можно затариться книгами, поиграть в настольные и видеоигры, посмотреть на большом экране что-нибудь из Marvel. А если вас интересует только кофе, ловите меню: американо (200 мл) — 2,5 рубля, капучино (200 мл) — 3,5 рубля, матча-латте (300 мл) — 4 рубля, раф (300 мл) — 5 рублей. Есть и десерты.

Кофейня при шоу-руме Rivoli



Фото: пользователь Google Maps «Кофейня Rivoli»

Адрес: пр-т Независимости, 40 Время работы: ежедневно с 8.00 до 22.00

Rivoli — это пространство с кофе и одновременно арт-площадка с шоу-румом, где представлена коллекция различных брендов. Задумывалась она как «кусочек Франции в центре Минска» и для того, чтобы простые люди могли прикоснуться к миру моды и стиля. Но если фэшн не про вас, а кофе — да, знакомим с ценами: эспрессо, американо и какао — 3 рубля; капучино и латте — 4 рубля.

Кофейня Mon Nom при свадебном салоне Bonjour





Адрес: ул. Клумова, 11, и ул. Стахановская, 2 Время работы: с 8.00 до 23.00

Кофейня Mon Nom расположилась неподалеку от метро «Тракторный завод». Тут можно примерить свадебное платье, выпить чашку кофе с круассаном и в который раз поразмышлять о будущем торжестве. Если интересны подробности — мы подробно писали о локации. А если интересуют только цены, вот они: эспрессо или американо — 2,5 рубля, капучино или латте — 3,5 рубля, круассан — 3 рубля, брускетта — 4 рубля.

Кофейня «18.01» при магазине часов «Луч»





Адрес: пр-т Независимости, 95 Время работы: будни — с 8.00 до 23.00, выходные — с 9.00 до 23.00

«18.01» находится около станции метро «Парк Челюскинцев», и это тоже заведение формата «два в одном». Во-первых, это магазин часов, во-вторых, кофейня, как и во всех примерах выше. Так что тут тоже есть вероятность, что, зайдя за порцией кофе, вы уйдете с обновкой — новым аксессуаром отечественного производства. Если вернуться к ценам, то эспрессо стоит 2,5 рубля, капучино — 4 рубля, латте — 4,2 рубля, флэт уайт — 5 рублей.

Читайте также

На Карла Маркса открылась популярная кофейня, которая была вынуждена закрыться на 1,5 года

«Черный пиар нам не нужен». Взгляните, что за ресторан открылся на месте скандального Dankoff Club

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play