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Пять необычных мест Минска, где можно выпить кофе (вы там точно не были)
Источник материала: Tut.by
В конце января
Кофейня в цветочной лавке Kava i Kvetki
Концептуальное пространство с кофе, цветами и предметами декора работает в торговом центре «Раковский Кирмаш». Это тот, что находится недалеко от станции метро «Пушкинская». Вы все правильно поняли: сюда можно прийти за чашкой капучино, а уйти с букетом цветов (или наоборот). 30 мл эспрессо стоят 2,5 рубля, в эту же цену 160 мл американо. За 250 мл капучино просят 3 рубля, за тот же объем флэт уайта — 4 рубля. А еще дают скидку в 20% на напитки в вашу кружку.
Кофейня в магазине комиксов Time to be a Hero
Кофейня в магазине комиксов находится рядом со станцией метро «Фрунзенская». «Портал в культуру гиков» — так это место описывают гости. Здесь можно затариться книгами, поиграть в настольные и видеоигры, посмотреть на большом экране что-нибудь из Marvel. А если вас интересует только кофе, ловите меню: американо (200 мл) — 2,5 рубля, капучино (200 мл) — 3,5 рубля, матча-латте (300 мл) — 4 рубля, раф (300 мл) — 5 рублей. Есть и десерты.
Кофейня при шоу-руме Rivoli
Rivoli — это пространство с кофе и одновременно арт-площадка с шоу-румом, где представлена коллекция различных брендов. Задумывалась она как «кусочек Франции в центре Минска» и для того, чтобы простые люди могли прикоснуться к миру моды и стиля. Но если фэшн не про вас, а кофе — да, знакомим с ценами: эспрессо, американо и какао — 3 рубля; капучино и латте — 4 рубля.
Кофейня Mon Nom при свадебном салоне Bonjour
Кофейня Mon Nom расположилась неподалеку от метро «Тракторный завод». Тут можно примерить свадебное платье, выпить чашку кофе с круассаном и в который раз поразмышлять о будущем торжестве. Если интересны подробности — мы
Кофейня «18.01» при магазине часов «Луч»
«18.01» находится около станции метро «Парк Челюскинцев», и это тоже заведение формата «два в одном». Во-первых, это магазин часов, во-вторых, кофейня, как и во всех примерах выше. Так что тут тоже есть вероятность, что, зайдя за порцией кофе, вы уйдете с обновкой — новым аксессуаром отечественного производства. Если вернуться к ценам, то эспрессо стоит 2,5 рубля, капучино — 4 рубля, латте — 4,2 рубля, флэт уайт — 5 рублей.
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Собрали для вас пять самых необычных кофеен, которые есть в Минске. Вы удивитесь, но кофейни работают и в свадебном салоне, и в магазине комиксов, и в цветочной лавке...
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