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Новый безумный флешмоб: все постят фото, как выглядят в разных соцсетях
Источник материала: KYKY>
В 2020-м появился первый позитивный флешмоб – тысячи людей постят фото того, как они выглядят в разных социальных сетях. Чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный фейсбук, позерский инстаграм и с претензией на сексуальность тиндер.
Игру запустила американская кантри-певица Долли Партон, поэтому флешмоб назвали в ее честь – #dollypartonchallenge.
В нем уже поучаствовали десятки голливудских знаменитостей, и, разумеется беларусы. Смотрите, как это выглядит.
Что постят беларусы:
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