Новый безумный флешмоб: все постят фото, как выглядят в разных соцсетях

Источник материала: KYKY

В 2020-м появился первый позитивный флешмоб – тысячи людей постят фото того, как они выглядят в разных социальных сетях. Чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный фейсбук, позерский инстаграм и с претензией на сексуальность тиндер.

Игру запустила американская кантри-певица Долли Партон, поэтому флешмоб назвали в ее честь – #dollypartonchallenge.

В нем уже поучаствовали десятки голливудских знаменитостей, и, разумеется беларусы. Смотрите, как это выглядит.

Что постят беларусы:



