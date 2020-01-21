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Новый безумный флешмоб: все постят фото, как выглядят в разных соцсетях

25.01.2020 13:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В 2020-м появился первый позитивный флешмоб – тысячи людей постят фото того, как они выглядят в разных социальных сетях. Чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный фейсбук, позерский инстаграм и с претензией на сексуальность тиндер.

Игру запустила американская кантри-певица Долли Партон, поэтому флешмоб назвали в ее честь – #dollypartonchallenge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dolly Parton (@dollyparton)

В нем уже поучаствовали десятки голливудских знаменитостей, и, разумеется беларусы. Смотрите, как это выглядит. 

Что постят беларусы: 


 

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