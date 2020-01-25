Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях

Источник материала: СТВ

Проблемы высокого и низкого роста, наверное, никогда не перестанут обсуждаться. Ведь это весело! Интересно смотреть на высоких людей и спрашивать: «Как там погода сверху?» А низких можно нежно гладить по голове и говорить: «Ты ещё вырастешь, подумаешь, 30 лет».

Мы решили выяснить, с какими сложностями сталкиваются обладатели невысокого роста. В большинстве своём люди относятся к этому с юмором.

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров



Фото: reddit.com/user/LittlePetiteGirl



Фото: reddit.com/user/makeshiftup



Фото: reddit.com/user/jamschans



Фото: twitter.com/jasminecainrock



Фото: twitter.com/LarraOverton



Фото: twitter.com/MelNakhavoly



Фото: twitter.com/simianddanny



Фото: twitter.com/Hevesh5



Фото: reddit.com/user/AceFitz



Фото: reddit.com/user/justdutch95



Фото: twitter.com/Hey_Its_Kaylie



Фото: twitter.com/ooobop



Фото: twitter.com/ElaWu



Фото: twitter.com/SonyaCraig15



Фото: twitter.com/danielleereyess

Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий, на которых мужья ниже жён.