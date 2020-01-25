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Цена свободы. Сумма штрафов участникам акций против интеграции с РФ приближается к $55 тыс.

25.01.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общая сумма штрафов, полученных участниками декабрьских акций против углубления интеграции с Россией, уже превысила $54 тыс., сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Цена свободы. Сумма штрафов участникам акций против интеграции с РФ приближается к тыс.
"За декабрь и январь в стране прошло более 150 судебных заседаний, где судили активистов за участие в акциях 7,8,20 и 21 декабря. На 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила Br114 тыс. 777,5 (более $54 тыс.). 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста", - говорится в сообщении на сайте "Весны" со ссылкой на данные его правозащитников.

По информации центра, суды над участниками акций продолжаются. Ряд судебных заседаний прошел в пятницу.  На будущей неделе назначено еще более десятка заседаний в разных городах страны.


Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

Однако в последующем некоторых участников акций начали привлекать к ответственности по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
 
Теги: Минск
 
 
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Общая сумма штрафов, полученных участниками декабрьских акций против углубления интеграции с Россией, уже превысила $54 тыс., сообщает незарегистрированный в...
 
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