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Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусский дуэт в состав Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
На восьми огневых рубежал белорусы использовали все три дополнительных патрона, уступив в итоге победителям 44 секунды.
Золото же досталось команде Франции (Жаклен, Бескон). Серебро же сенсационно завоевали эстонцы (Захна, Ойя). На третью ступенька пьедестала поднялась сборная Австрии (Эдер, Хаузер).
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Белорусский дуэт в состав Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
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