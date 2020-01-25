Белорусский дуэт попал в топ-10 супермикста на этапе КМ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Белорусский дуэт в состав Ирины и Виктора Кривко занял девятое место в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.



Фото: Дарья Бурякина

На восьми огневых рубежал белорусы использовали все три дополнительных патрона, уступив в итоге победителям 44 секунды.

Золото же досталось команде Франции (Жаклен, Бескон). Серебро же сенсационно завоевали эстонцы (Захна, Ойя). На третью ступенька пьедестала поднялась сборная Австрии (Эдер, Хаузер).