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Помните парня, который облил памятник Пушкину? Его отправляют на экспертизу в Новинки

25.01.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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17 января в Минске красной краской раскрасили руки памятника Пушкину. Того, что стоит в центре города – возле гостиницы «Беларусь». Меньше чем за сутки памятник отмыли, а 19 января задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний активист «Молодого фронта» Филипп Шавров. 

С 22 января Филипп находится в СИЗО на улице Володарского. На него уже завели уголовное дело за хулиганство – ему грозит до трех лет тюрьмы. 

27 января Филиппа решили отправить на  экспертизу в Республиканский научно-практический центр психического здоровья в Новинках. Об этом жене активиста Ольге Шавровой сообщили следователи, пишет «Радыё Свабода». Ольга рассказала журналистам: «Мне сказали, что экспертиза будет длиться в течение двух-трех недель, и что это у них такая обязательная практика – направлять на психиатрическую экспертизу обвиняемого по 339 статье». 

Журналисты «Радыё Свабода» узнали, что происходит во время экспертизы в Новиках, об этом им рассказал экс-политзаключенный Дмитрий Полиенко, который тоже ее проходил. По словам Дмитрия, арестованных в Новинках держат в закрытом отделении, в камерах на четыре человека. Врачи и охрана относятся нормально. На экспертизе просят пройти самые разные тесты и ответить на вопросы в стиле «какой цвет ваш любимый», «почему вы злитесь» и так далее. 

Напомним, Филиппу Шаврову 25 лет. В «Молодом фронте» он с 2016 года, сам родом из Витебска. Окончил юридический факультет БГУ, работал в одном из минских банков. Женат. Известно, что шесть лет назад Шавров «изрубил» памятник Ленину на улице Короткевича в Минске, за что получил год условно.

Вы можете поддержать Филиппа – на сайте molamola.by идет сбор средств на адвоката для Шаврова. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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17 января в Минске красной краской раскрасили руки памятника Пушкину. Того, что стоит в центре города – возле гостиницы «Беларусь». Меньше чем за сутки памятник...
 
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