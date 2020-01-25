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ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов

25.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
Председатель совета ветеранов Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» Юрий Крупица

 

ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
Член Европейской легкоатлетической ассоциации ветеранов Диттер Массин

 

ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
Атлет из Великобритании Дональд Браун, обладатель титула «Лучший спринтер Европы 2019»
 
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
 
 
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  Председатель совета ветеранов Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» Юрий Крупица   Член Европейской легкоатлетической ассоциации...
 
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