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ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов
25.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Председатель совета ветеранов Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» Юрий Крупица
Член Европейской легкоатлетической ассоциации ветеранов Диттер Массин
Атлет из Великобритании Дональд Браун, обладатель титула «Лучший спринтер Европы 2019»
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Председатель совета ветеранов Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» Юрий Крупица Член Европейской легкоатлетической ассоциации...
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