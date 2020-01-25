Победителей растят в школе

Источник материала: Вороновская газета





Успешный дуэт Виктории и Анны Маркевич.

Дипломаты, политологи, врачи, маркетологи… Кем еще видят себя в будущем победители и призеры областного этапа олимпиады по предметам?

Как правило, участники олимпиадного движения мотивированы тем, что подготовка и результаты помогут им в поступлении. Ведь победители и призеры республиканского этапа автоматически могут стать студентами вузов, а победа на областном приравнивается к 100 баллам на ЦТ. А вот Виктория Маркевич, выпускница Вороновской школы, участвует в испытании, прежде всего, для самоутверждения. В будущем же хочет стать врачом. Седьмой год подряд она успешно защищает честь района на областном этапе олимпиады по трудовому обучению, второй сезон завершает испытанием на самом высоком уровне — в республике. Стоит напомнить, что еще в пятом классе она выступала наравне с девятиклассниками из разных регионов Принеманья. За это время наработала колоссальный опыт, который позволил в нынешнем году набрать наибольшее количество баллов и стать абсолютным победителем в области.

— Многие считают трудовое обучение несерьезным предметом, пока не познакомятся с тестовыми заданиями олимпиады и не попробуют в короткие сроки сделать достойную вещь своими руками, — высказывает мнение куратор и по совместительству мама Виктории Анна Францевна. — Я же уверена, что полученные навыки можно применить не только в быту. Это прекрасный фундамент для прибыльного хобби или будущей профессии. И даже в медицинской сфере! Вика — большая молодец, горжусь ее упорством и целеустремленностью.







Все места призовой линейки — у учеников Т.А. Пушненковой.

Не меньшую, тройную, радость за своих подопечных испытывает еще один педагог Вороновской школы — куратор олимпиадного движения по обществоведению и истории с 20-летним стажем Татьяна Антоновна Пушненкова. Ее подопечные заняли все места призовой линейки, а некоторые даже получили билет на республиканский этап олимпиады. Буквально «выстрелила» по обществоведению десятиклассница Анастасия Корсак: первое участие в областном этапе — и Диплом I степени.

— Возможность представить район в олимпиаде — уже большая победа для меня, — не скрывает эмоций девушка. — Поэтому, наверное, в психологическом плане было не особо тяжело — так сказать, сбросила груз переживаний еще до поездки в Гродно. Но узнав о высоком рейтинге моей работы, счастлива была безмерно. Вообще, я всего второй год в олимпиадном движении, в минувшем сезоне заняла второе место в районе. Обществоведение выбрала из-за широкого применения при поступлении. Надеюсь, знания и достижения в этом направлении помогут в осуществлении моей мечты — очень хочу поступить на факультет международных отношений.

На этот же профиль нацелена и Анастасия Ромашко. Выпускница нынешнего года работает в олимпиадном тандеме с Татьяной Антоновной третий год. В минувшем году на областном этапе взяла второе место, его же подтвердила и в нынешнем. Стабильность — признак мастерства! Хотя у одиннадцатиклассницы есть немного сожаления от упущенного шанса на победу в Гродно, но теплится в душе надежда на удачу на республиканском этапе. Поэтому книги по экономике, политологии, социологии, философии, международному праву и многие другие в прямом смысле для нее настольные. Да и усиленные мозговые тренировки с куратором продолжаются.

— Без Татьяны Антоновны ни у кого из нас ничего не получилось бы, — уверенно заявляет «коллега» девчат — девятиклассник Матвей Шигаев. — Именно ее знания, требовательность, умение мотивировать и поддержать в нужную минуту дают нам огромную силу в борьбе.

Парень планирует стать как минимум дипломатом, и с таким настроем все в его руках. Сейчас он представлял район по истории, завоевал Диплом III степени, готовится к следующему своему выходу — по обществоведению. Впереди много ступенек к достижению цели. Но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.

Надо сказать, серьезно настроенным на победу юношам и девушкам приходится несладко. Об этом говорят призеры недавней областной олимпиады по предметам — выпускница Жирмунской школы Ангелина Светлович и девятиклассница Вороновской СШ Диана Мисейко. Ежедневные многочасовые занятия, чтение в любое свободное время, отказ от любимого хобби…

— Нет, это стереотип, — в противовес доказывает своим примером Виолетта Руселевич, девятиклассница Дотишской школы, призер областного этапа олимпиады по белорусскому языку. — Поверьте, можно успешно совмещать и учебу, и занятия любимым делом. Просто нужно умело рассчитывать время.







Игорь Каспер.

Сходится во мнении с ней и Игорь Каспер, также занявший почетное третье место на олимпиаде по истории. Парень — активист не только в учебе, но и общественных делах. Возглавляет школьный парламент, является организатором культурных мероприятий, представляет учебное учреждение в спортивных состязаниях, самостоятельно освоил игру на гитаре.

— С такими выпускниками тяжело будет расставаться, — искренне признается директор школы Анна Антоновна Дудко. — И в то же время мы верим в них и держим кулаки за их дальнейший успех.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.