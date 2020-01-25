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В Москве раздали «Золотых орлов». Лучший фильм - «Текст»

25.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст». Церемония награждения лауреатов премии прошла на киностудии «Мосфильм».



Фильм «Текст» был снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. В номинации также были представлены «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.

Также лауреатами «Золотого орла» стали:

Лучшая мужская роль в кино — Александр Петров («Текст»)
Лучшая женская роль в кино — Виктория Мирошниченко («Дылда»)
Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров («Т-34»)
Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова («Шторм»)
Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко («Домашний арест»)
За вклад в российский кинематограф — Алиса Фрейндлих
 
 
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Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст». Церемония награждения лауреатов премии прошла на...
 
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