В Москве раздали «Золотых орлов». Лучший фильм - «Текст»









Фильм «Текст» был снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. В номинации также были представлены «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.





Также лауреатами «Золотого орла» стали:





Лучшая мужская роль в кино — Александр Петров («Текст»)

Лучшая женская роль в кино — Виктория Мирошниченко («Дылда»)

Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров («Т-34»)

Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова («Шторм»)

Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко («Домашний арест»)

За вклад в российский кинематограф — Алиса Фрейндлих



