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Вас выслушают. Прием граждан пройдет в Вороновском районе

25.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вас выслушают. Прием граждан пройдет в Вороновском районе

28 января председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич проведет прием граждан:

— с 12.00 до 13.00 в Бастунском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);

— с 15.00 до 16.00 в филиале «Дорожное ремонтно-строительное управление №120» КПРСУП «Гроднооблдорстрой» (кабинет директора).

 

30 января с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет №31 (председателя Вороновского районного объединения профсоюзов), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Александрович Гарчичко.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.

 
 
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28 января председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена...
 
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