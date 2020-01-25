Вас выслушают. Прием граждан пройдет в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





28 января председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич проведет прием граждан:

— с 12.00 до 13.00 в Бастунском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);

— с 15.00 до 16.00 в филиале «Дорожное ремонтно-строительное управление №120» КПРСУП «Гроднооблдорстрой» (кабинет директора).

30 января с 10.00 до 12.00 в Вороновском районном исполнительном комитете по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, д. 34, кабинет №31 (председателя Вороновского районного объединения профсоюзов), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Александрович Гарчичко.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.