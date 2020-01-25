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К 75-летию со дня снятия блокады: Германия дает 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда

25.01.2020 11:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие дни будет подписано соглашение, согласно которому Германия выделит России 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда - к 75-летию со дня снятия блокады.


 
Средства "в качестве гуманитарного жеста", как называют это в Берлине, выделены на два проекта - модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и создание в городе на Неве центра встреч для российской и немецкой общественности.

Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек, сообщает "Коммерсантъ". Что касается второго проекта - центра встреч, он будет организовывать поездки в Петербург для немецких школьников и студентов, знакомить их с историей блокады, помогать ветеранам-блокадникам.

Отмечается, что соглашение может быть подписано в начале следующей недели.

Об этом намерении германских властей стало известно год назад, когда министры иностранных дел РФ и ФРГ опубликовали заявление по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Глава МИД Германии Хайко Маас тогда назвал это "гуманитарным жестом в отношении ныне здравствующих блокадников". Как подчеркнули в Берлине, это ещё одно свидетельство того, что Германия осознаёт свою историческую ответственность. Власти ФРГ обещали проследить за тем, как будут расходоваться средства.

Блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года и продлилась почти 900 дней. За это время по разным данным погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек.
 
 
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