Растаев: «Это будет капец и дудочка»

Почему тот, кто годами заверял белорусов, что «нас не нагнуть», теперь с негодованием в голосе сообщает, что по углеводородам «нас раком поставили»?





Вероятно, потому что боится признаться (даже самому себе) в ещё более мрачной правде: за 25 лет своего фантастического правления он выстроил такую хитровывернутую экономику, которая иначе как в позе рака фунциклировать не способна, пишет gazetaby.com





Экономику, где царят заадминистрированность и протекционизм, а попытки «модернизации сверху» оборачиваются банкротством. Экономику, где приветствуется не предприимчивость и инициатива, а лояльность режиму и следование директивам свыше. Экономику, которая обеспечивает строительство помпезных дворцов и проведение показушных игр, но не способна отвести людей от черты бедности.









Все наши соседи, что Литва, что Польша, что воюющая Украина, платят за нефть и газ реальную цену и не жалуются, что их кто-то куда-то не так поставил. И только для нас углеводородный вопрос всегда был на грани истерики.

Оно и не удивительно: если завтра за нефтегазовое шчасце нам всё-таки зарядят реальную цену – а к тому всё, похоже, и движется – в Беларуси наступят не просто «трудные времена», которыми нас всё чаще попугивает гарант – это будет капец и дудочка. Медный таз с фанерой над Дроздами. Будет уже не до игр и дворцов.





Беларусь в целом и её экономика в частности срочно нуждаются в том, чтобы их развернули на 180° и повели, наконец, за цивилизованным миром. Это уже вопрос хлеба, а не принципа. Но гарант продолжает мыслить по-старому, действовать по-старому, предпочитая время от времени «стоять на коленях», нежели что-то менять в себе и в стране, а значит, и цивилизованного мира Беларуси пока не видать.

Пока жареный рак не цапнет выше коленей.



