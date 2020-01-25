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В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения
25.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Турецкие спасатели вытащили из-под завалов не менее 39 человек после землетрясения на востоке страны, сообщает ТАСС.
По информации, на данный момент из разрушенных зданий удалось спасти 39 человек. Работы еще продолжаются. По обновленным данным, число погибших в результате
Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
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Турецкие спасатели вытащили из-под завалов не менее 39 человек после землетрясения на востоке страны, сообщает ТАСС. По информации, на данный момент из разрушенных...
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