24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно. Об этом пишетсо ссылкой на пассажиров рейса. Сообщается, что воздушное судно должно было вылететь из Минска в 12.30, однако рейс был задержан на три часа по "причине неисправности системы подачи воды". Через некоторое время после того, как самолет вылетел, командир экипажа объявил, что из-за технических неисправностей самолет вынужден сделать экстренную посадку в Гродно.