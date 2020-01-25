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Самолет "Белавиа" летел в Мюнхен, а сел в Гродно
Источник материала: Партизан
24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно.
24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно. Об этом пишет
Как говорят пассажиры, в Гродно им "экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили". Через 20 минут понраничники назвали имена человек."Если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».
Официальные лица ситуацию пока никак не комментируют.
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24 января самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Мюнхен, развернулся во Вроцлаве и приземлился в Гродно.
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