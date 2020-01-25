ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко погостил на своей малой родине в Шклове

25.01.2020 17:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посетил кладбище и колол дрова


Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко остался в субботу на своей малой родине в Шклове. Напомним, вчера он приехал на Шкловщину с рабочим визитом и посетил Завод газетной бумаги.

Информацию о том, что глава государства в первой половине дня 25 января оставался в Шклове распространил телеграм-канал «Пул Первого». Сегодня Александр Лукашенко посетил могилы матери и тещи, а также колол дрова. «Пул Первого» выложил фото Лукашенко с топором рядом с огромной кучей дров.

Вернуться в Минск он должен после обеда.

Напомним, что кто ведет канал «Пул Первого» точно неизвестно. По одной из версий, к редактированию телеграм-канала имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Московском районе подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика