Александр Лукашенко погостил на своей малой родине в Шклове





Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко остался в субботу на своей малой родине в Шклове. Напомним, вчера он приехал на Шкловщину с рабочим визитом и посетил Завод газетной бумаги.





Информацию о том, что глава государства в первой половине дня 25 января оставался в Шклове распространил телеграм-канал «Пул Первого». Сегодня Александр Лукашенко посетил могилы матери и тещи, а также колол дрова. «Пул Первого» выложил фото Лукашенко с топором рядом с огромной кучей дров.





Вернуться в Минск он должен после обеда.





Напомним, что кто ведет канал «Пул Первого» точно неизвестно. По одной из версий, к редактированию телеграм-канала имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.











