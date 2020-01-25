 В Московском районе подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

Источник материала: Виртуальный Брест

В администрации Московского района подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий субъектов хозяйствования и частных лиц. В конкурсе приняли участие предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, граждане Московского района г. Бреста. Победителями смотра-конкурса среди учреждений бюджетной сферы признаны:

1-е место: УО "Брестский государственный областной центр молодежного творчества" и ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад начальная школа №6 г. Бреста".





2-е место: ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа № 10 г. Бреста" и УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения».











3-е место: ГУДО «Ясли-сад № 7 г. Бреста» и ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад начальная школа № 11 г. Бреста".









Победителями смотра-конкурса среди промышленных предприятий признаны:

1-е место: коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие "Брестжилстрой" и производственное торговое унитарное предприятие "Гефест-техника".













2-е место: филиал “Брестское производственное управление” производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз».





3-е место: открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат».

Победителями смотра-конкурса среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства признаны:

1-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие".





2-е место: государственное предприятие "Брестский мусороперерабатывающий завод".





3-е место: коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста".





Победителями смотра-конкурса среди объектов сферы услуг, торговли и транспорта признаны:

1-е место: общество с ограниченной ответственностью «ЭКВАТОР-Брест".









2-е место: Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» Брестская центральная районная аптека №2.

3-е место: открытое акционерное общество «Локон» и общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственно-коммерческий центр «ИНТЕКС».





Победителями смотра-конкурса среди частных подворий признаны:

1-е место: ул. Старожитная, 12/1, Котаева Марина Юрьевна.





2-е место: ул. Пуганова, 3, Боровиков Алексей Александрович.





3-е место: ул. Встречная, 7, Жминько Ирина Александровна.





Победителями смотра-конкурса среди домов многоэтажного жилищного фонда признаны:

1-е место: жилищно-потребительский кооператив №87 (председатель Ладысюк Николай Григорьевич).

2-е место: товарищество собственников "Южное, 3" г. Бреста (председатель Фомина Елена Сергеевна).





3-е место: жилищно-строительный потребительский кооператив № 277 – ул. Пронягина, 56/2, (председатель Сидорук Сергей Сергеевич).





Необходимо отметить особый вклад в праздничное оформление Московского района ОАО "Савушкин продукт" и его генерального директора Савчица Александра Васильевича и поблагодарить за то необыкновенное сказочное чувство, которое появляется у каждого человека, посетившего в новогодние праздники парк Мира.

Администрация Московского района г. Бреста признательна всем, кто принял участие в конкурсе, всем кто приложил руку и душу к праздничному украшению города и от всей души поздравляет победителей.