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"Минский диалог" подвел итоги внешней политики за последние два месяца

25.01.2020 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Год переговоров с Россией по условиям сотрудничества и интеграции не принес результатов. Благоприятная переговорная позиция Беларуси по газу не была реализована.

Об этом говорится в новом выпуске "Минского барометра", который был вчера презентован Советом по международному сотрудничеству «Минский диалог».
В выпуске отмечается, что плотность контактов между руководством Беларуси и России в последние два месяца уже закончившегося года была столь же высока, сколь и безрезультатна. Переговоры по условиям сотрудничества Минска и Москвы результатов не принесли: дорожные карты не согласованы, контрактов на поставки и транзит газа и нефти с 2020 года нет.

Как и ожидалось, парламентские выборы не привели к слому позитивных тенденций в отношениях с Евросоюзом. Уровень встреч заметно повысился; стороны подошли к подписанию соглашений о визовой фасилитации и реадмиссии. Продолжило расширяться взаимодействие с ключевыми финансовыми институтами – ЕБРР и ЕИБ.


В отношениях с Китаем основные события были связаны с экспортом белорусских товаров.Был привлечён кредит в размере около 500 млн долларов.

Плотность контактов между США и Беларусью сохраняласьна высоком уровне. В США повышается интерес к Беларуси, как к стране, которая стремится уйти от односторонней ориентации на Россию, пишет thinktanks.by
Выросла интенсивность двусторонних контактов и с Украиной. Активно развивалось и экономическое взаимодействие. При этом сохранились и старые раздражители: уязвимость сторон к информационным атакам, борьба бизнеса Украины и ЕАЭС за рынки.

В то же время напряженность в регионе в сфере безопасности несколько спала. Однако главной тенденцией остается региональная гонка вооружений. При этом белорусское правительство в целом справляется с задачей укрепления безопасности страны в сложных условиях.
 
Теги: Минск
 
 
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Год переговоров с Россией по условиям сотрудничества и интеграции не принес результатов. Благоприятная переговорная позиция Беларуси по газу не была реализована.
 
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