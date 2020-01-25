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Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они не покупают туры all inclusive в пятизвездочных отелях Турции и Египта. Их мало интересует стоимость шезлонгов и скидки в торговых центрах. Они профессиональные путешественники. Маршруты этих людей чаще всего пролегают вдали от курортов. Взамен они получают уникальные впечатления и фотографии, которые готовы публиковать крупнейшие издания планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его счету сотни экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Он гостил у индейцев Амазонии, знаком с вождями африканских племен, а в родном Гомеле давно заслужил репутацию «путешественника № 1». На камеру Юрий Бирюков с удовольствием позирует в карнавальной маске из Эквадора. Обратно в Южную Америку он направится уже через две недели.
Юрий Бирюков, фотограф-путешественник:
Каждая экспедиция – это не только новые эмоции, но и тысячи уникальных кадров. Рассказывать о людях, традициях и культуре помогает фотоаппарат.
Юрий Бирюков:
Владислав Рута говорит: в переводе с испанского его фамилия означает «дорога», поэтому всю жизнь в пути. Профессиональный архитектор привозит из путешествий новые идеи и делится с коллегами уже на родине. Его панорамные снимки в прямом смысле слова расширяют горизонты.
Владислав Рута, профессиональный фотограф:
Их работы зовут в дорогу, а маршруты практически никогда не пересекаются.
Александр Добриян, корреспондент:
Ледники Исландии или бескрайние степи Монголии? Куда отправляются профессиональные путешественники в 2020 году?
Еленка Донброва, профессиональный фотограф:
Профессиональные путешественники уверяют: от мечты о горных вершинах до настоящего приключения всего ничего. Большая дорога начинается с маленького шага – за порог собственного дома.
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Куда поехать за необычным селфи? Фотографы-путешественники показали завораживающие кадры из разных уголков планеты
Новости Беларуси. Они не покупают туры all inclusive в пятизвездочных отелях Турции и Египта. Их мало интересует стоимость шезлонгов и скидки в торговых центрах. Они...
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