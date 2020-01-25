|
У кого Беларусь будет покупать нефть и как повлияет на рыбу тёплая зима? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всё самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье, 26 января, в 19.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Всё самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)