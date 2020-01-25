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Второй госпиталь для заразившихся коронавирусом возведут в Ухане

25.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Второй госпиталь для заразившихся коронавирусом возведут в Ухане

анее началось уже строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов, сообщает «Жэньминь жибао».
 
Второй госпиталь для заразившихся коронавирусом возведут в Ухане.

Первый объект, заявленный ранее, строители закончат уже 2 февраля. Известно, что площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Что касается второго медучреждения, то решение о его возведении было принято по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией. В нем смогут разместиться 1300 пациентов. Строительство больницы планируется завершить в течение двух недель.

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анее началось уже строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов, сообщает «Жэньминь жибао».   Второй госпиталь для...
 
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