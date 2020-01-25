Второй госпиталь для заразившихся коронавирусом возведут в Ухане.

Источник материала: Вороновская газета

анее началось уже строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов, сообщает «Жэньминь жибао».

Второй госпиталь для заразившихсявозведут в Ухане.

Первый объект, заявленный ранее, строители закончат уже 2 февраля. Известно, что площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Что касается второго медучреждения, то решение о его возведении было принято по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией. В нем смогут разместиться 1300 пациентов. Строительство больницы планируется завершить в течение двух недель.