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Второй госпиталь для заразившихся коронавирусом возведут в Ухане
25.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
анее началось уже строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов, сообщает «Жэньминь жибао».
Второй госпиталь для заразившихся
Первый объект, заявленный ранее, строители закончат уже 2 февраля. Известно, что площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.
Что касается второго медучреждения, то решение о его возведении было принято по итогам заседания штаба по борьбе с эпидемией. В нем смогут разместиться 1300 пациентов. Строительство больницы планируется завершить в течение двух недель.
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анее началось уже строительство первой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов, сообщает «Жэньминь жибао». Второй госпиталь для...
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