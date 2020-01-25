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В Беларуси не подтвердился случай коронавируса
25.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Случаи заражения коронавирусом есть даже в США. Люди, которые приехали из Китая и у которых поднялась температура, под особым контролем медиков всего мира. Опасное заболевание на этой неделе искали и в Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Минская инфекционная больница попала в топ белорусских новостей. Все следили за диагнозом девушки, которая прилетела из Шанхая с высокой температурой, кашлем и болью в мышцах. Тогда заговорили о первом случае заражения коронавирусом в Беларуси. Пациентку поместили в отдельный бокс. Взяли анализы. И через сутки медики заявили: это не коронавирус.
В аэропорту усилили санитарный контроль. Это вечерний рейс из Пекина. На борту около сотни пассажиров. Многие летят уже в масках. «Сейчас во многих компаниях и микрорайонах бесплатно выдаются маски. – Лично вам страшно? Вы боитесь? -Нет! Для нас это очень простой грипп», – поделился турист из Китая Син Сяо Дун. Всех туристов из Китая встречает объектив тепловизора и пограничники в масках и перчатках.
Лайнеры из Китая в национальный аэропорт «Минск» прилетают три раза в неделю. Но последний пятничный рейс отменили. Связано ли это с вирусом, неизвестно. Причину перевозчик не объяснил. А тем временем МИД страны и медики рекомендуют белорусам воздержаться от поездок в Китай.
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Девушка вернулась из Шанхая с высокой температурой, кашлем и болью в мышцах. Медики выявили у нее грипп группы В.
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