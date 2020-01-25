В Беларуси не подтвердился случай коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Случаи заражения коронавирусом есть даже в США. Люди, которые приехали из Китая и у которых поднялась температура, под особым контролем медиков всего мира. Опасное заболевание на этой неделе искали и в Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Минская инфекционная больница попала в топ белорусских новостей. Все следили за диагнозом девушки, которая прилетела из Шанхая с высокой температурой, кашлем и болью в мышцах. Тогда заговорили о первом случае заражения коронавирусом в Беларуси. Пациентку поместили в отдельный бокс. Взяли анализы. И через сутки медики заявили: это не коронавирус.



«Ей установлен диагноз – вирус гриппа В, среднетяжелое течение. Диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился. На сегодняшний момент мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус, именно вирус 2019 года, новый штамм, который был выявлен в КНР», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

В аэропорту усилили санитарный контроль. Это вечерний рейс из Пекина. На борту около сотни пассажиров. Многие летят уже в масках. «Сейчас во многих компаниях и микрорайонах бесплатно выдаются маски. – Лично вам страшно? Вы боитесь? -Нет! Для нас это очень простой грипп», – поделился турист из Китая Син Сяо Дун. Всех туристов из Китая встречает объектив тепловизора и пограничники в масках и перчатках.

«Если сработал, например, зуммер, то есть температура тела повышенная, и человек прошел. И я не зафиксировала, кто именно. Я могу снять тепловизор со стационарного режима и пройти с ним в пункт пропуска нашего аэропорта. И вдоль очереди пройти с этим тепловизором и отследить того человека, у кого действительно повышенная температура», – пояснила врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Недведская. Но измерение температуры только первый этап проверки. Если у кого-то больше 37, человека могут госпитализировать для дальнейшего обследования.

«Сотрудник медицинский службы гражданской авиации, который производит осмотр пациента и в последующем назначает госпитализацию, если это будет необходимо», – рассказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Лайнеры из Китая в национальный аэропорт «Минск» прилетают три раза в неделю. Но последний пятничный рейс отменили. Связано ли это с вирусом, неизвестно. Причину перевозчик не объяснил. А тем временем МИД страны и медики рекомендуют белорусам воздержаться от поездок в Китай.