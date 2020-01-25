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В банке продается коллекционный набор купюр, который стоит на 243 рубля дороже их номинала

25.01.2020 21:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отделении одного из банков в Минске продаются коллекционные наборы действующих белорусских купюр и монет. При этом стоят они гораздо дороже, чем суммарный номинал входящих в них денежных знаков. Так, за набор купюр нужно переплатить 242,7 рубля, за набор монет — 22,58 рубля.


Коллекционный набор банкнот, который продается в банке.

В набор купюр под названием «Мая краіна — Беларусь» входят банкноты всех существующих номиналов — от 5 до 500 рублей. Они вложены в картонную книжечку, в которой также есть краткая информация о деноминации. На обложке напечатаны логотипы Национального банка. При этом общая сумма банкнот, входящих в набор, составляет 885 рублей, но продается он за 1 127,7 рубля.


Обложка набора купюр.

Описание этого набора есть на сайте Нацбанка. Там указано, что его тираж — 1000 экземпляров, а отпускная цена гораздо ниже — 895 рублей. Но купить его в самом Нацбанке по такому ценнику больше нельзя, потому что там наборы уже закончились. Кроме того, в описании сказано, что в комплекты объединены банкноты с одинаковыми серийными номерами.

Помимо набора купюр в банке можно купить и набор монет. Они тоже вставлены в картонную книжечку, так, что монеты видны с обеих сторон. Информации о деноминации здесь уже нет, но зато для каждой монеты указаны состав, вес и диаметр. У этого набора ценник куда более щадящий — 26,46 рубля. Но с учетом того, что суммарный номинал входящих в него монет — 3,88 рубля, переплатить придется почти в семь раз.

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Теги: Минск
 
 
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За набор купюр нужно переплатить 242,7 рубля, за набор монет - 22,58 рубля.
 
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