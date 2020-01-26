В Канаде нашли тело отца французских биатлонистов

Источник материала: Tut.by

Отец французских биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов погиб в Канаде, его тело нашли спасатели. Об этом передают канадские издания Vosges Matin и Le Journal de Saône-et-Loire. Также о гибели 58-летнего Жиля Клода в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, передает sportrbc.ru.

Ранее на этой неделе Жиль Клод пропал без вести, он в составе группы из восьми туристов из Франции с гидом катался на снегоходе по льду озера Сен-Жан в южной части канадской провинции Квебек. Под тяжестью снаряжения снегоходы провались под лед.

Трое туристов и их гид выбрались из воды. Пятеро других французов были объявлены пропавшими без вести. Гид позднее скончался.

В ходе поисковых работ в районе острова Беме на озере Сен-Жан разбился спасательный вертолет. На его борту был один человек, жизни которого ничего не угрожает.

Фабьен Клод в четверг, 23 января, впервые в карьере попал на подиум на этапе Кубка мира. В индивидуальной гонке он занял третье место. Во время церемонии награждения француз расплакался, узнав об исчезновении отца.