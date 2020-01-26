ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Канаде нашли тело отца французских биатлонистов

26.01.2020 00:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отец французских биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов погиб в Канаде, его тело нашли спасатели. Об этом передают канадские издания Vosges Matin и Le Journal de Saône-et-Loire. Также о гибели 58-летнего Жиля Клода в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, передает sportrbc.ru. 

Ранее на этой неделе Жиль Клод пропал без вести, он в составе группы из восьми туристов из Франции с гидом катался на снегоходе по льду озера Сен-Жан в южной части канадской провинции Квебек. Под тяжестью снаряжения снегоходы провались под лед.

Трое туристов и их гид выбрались из воды. Пятеро других французов были объявлены пропавшими без вести. Гид позднее скончался.

В ходе поисковых работ в районе острова Беме на озере Сен-Жан разбился спасательный вертолет. На его борту был один человек, жизни которого ничего не угрожает.

Фабьен Клод в четверг, 23 января, впервые в карьере попал на подиум на этапе Кубка мира. В индивидуальной гонке он занял третье место. Во время церемонии награждения француз расплакался, узнав об исчезновении отца.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец французских биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов погиб в Канаде, его тело нашли спасатели.
 
Новости дня
Новости разные
 
В банке продается коллекционный набор купюр, который стоит на 243 рубля дороже их номинала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика