Умники и умницы из кореличских школ продолжают покорять олимпиады

Источник материала: Полымя

Понятие «олимпиада» ассоциируется у нас со спортивными соревнованиями. И учебные школьные олимпиады не являются исключением – это тоже соревнования, но интеллектуальные.





Во все времена быть участником олимпиады считалось почетным. И неважно, лучший ты в беге с препятствиями или в русском языке и литературе. В учреждениях образования г.п. Кореличи тоже есть поводы для гордости – участники областного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам.

Тимофей Рудько – скромный парень из 9 класса СШ №1 райцентра.

– Из всех школьных предметов мне больше нравятся математика, физика и химия, – говорит парень. – Я занимал призовые места на школьных олимпиадах по физике и математике и в этом году смог показать себя на области, завоевал грамоту управления образования на третьем этапе олимпиады по физике, заняв первое место на районном этапе.

К областному этапу Тимофей подготовился за короткий срок, хотя признался, что был уверен, что не попадет на этот этап.

– На областной олимпиаде задания были совершенно другого плана, – вспоминает парень. – Я занимал призовые места на школьных олимпиадах по физике и математике и в этом году смог показать себя на области, завоевал грамоту управления образования на третьем этапе олимпиады по физике, заняв первое место на районном этапе.

По словам Тимофея, самое интересное в физике – это то, что она окружает нас в повседневной жизни.

Для Анастасии Кузьмич участие в олимпиадах по белорусскому языку не в новинку. В них талантливая одиннадцатиклассница принимает участие с восьмого класса.

– Изначально я участвовала только в районных олимпиадах, но с девятого класса для меня открылся областной этап, – вспоминает Анастасия. – С десятого класса я стала усиленно заниматься подготовкой и вернулась с третьего этапа уже с грамотой. Это значит, что у меня не было места, но я вошла в топ лучших участников. А в этом году я заняла второе место на областном этапе.

Данила Печко, как и Анастасия, увлекся филологией. Но выбрал для себя именно иностранный язык. Сегодня парень уверенно говорит на английском и с легкостью может рассказать иностранным гостям Кореличчины об истории родной земли. А история любви к постижению иностранного языка заставит задуматься многих противников компьютерных игр.

– Изначально я старался играть с русскими субтитрами, пытался вслушаться в речь игроков, – признается Данила. – Но потом мне стало интересно понимать, о чем говорится в игре, уже на английском, без подсказок.

Данила тоже среди тех, кто на областной этап попал впервые, хотя задания школьных и районных олимпиад щелкал, как орешки, но областной этап ему не поддался. Результат парня не расстроил, ведь у него уже есть цель, к которой Данила уверенно шагает. Остается выбрать: IT-технологии или международные отношения.





А вот выпускница средней школы №2 райцентра Дарья Пансевич окунулась в мир родного языка с самого детства.

– Мои родители часто разговаривали на белорусском, – рассказывает Даша, – поэтому я понимала его так же хорошо, как и русский.

Девушка признается: для нее важна чистота языка, что сегодня можно услышать редко.

В четвертом классе Дарья впервые приняла участие в олимпиаде и получила диплом первой степени на районном этапе. Тогда Даша поняла: назад пути нет. В этом году с областного этапа девушка вернулась с грамотой управления образования.

– К олимпиадам трудно подготовиться: ты должен учить, знать сверх программы, делать за несколько часов то, чему люди посвящают жизнь, но это интересный опыт, за который я безгранично благодарю жизнь, – завершает Дарья. – Все время рядом были близкие мне люди, которые поддерживали меня на всех этапах олимпиады.

Елизавета АЙКЯН

Фото автора и из архива Дарьи ПАНСЕВИЧ