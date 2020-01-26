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Стало известно, отчего умерла белорусская семья после отдыха в Египте

26.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На днях сын погибших супругов получил результаты экспертизы, сделанной белорусскими специалистами, египетские медики своими результатами не делятся. Супружеская пара из Беларуси умерла после отдыха в Египте из-за отравления неустановленным ядом, об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил сын погибших.

Стало известно, отчего умерла белорусская семья после отдыха в Египте

Напомним, в октябре прошлого года в Шарм-эль-Шейхе умер 56-летний белорус, его 54-летняя жена вернулась домой в Минск и тоже резко почувствовала себя плохо. Ее экстренно госпитализировали, и почти две недели женщина пролежала в коме и умерла 13 ноября: у нее по очереди отказали жизненно важные органы. Эксперты больше месяца выясняли, из-за чего она скончалась.

На днях сын погибших Андрей получил результаты экспертизы. "Оба результата свидетельствуют о том, что это было отравление ядом. Тяжелое отравление, приведшее к смерти. Яд не установлен. После разговора со следователем мне стало ясно, что египетская сторона также провела проверку и экспертизу. Но египетская сторона не передает результаты своей экспертизы белорусской стороне. Она три месяца отказывается передавать результаты", - рассказал он.

Еще из Египта погибшая писала сыну, что отравилась рыбой в отеле. Какую именно рыбу ела женщина, выяснить не удалось - ее в отелях не подписывают.

В январе еще один 34-летний белорус скончался на курорте в египетской Хургаде. Несчастный случай произошел 13 января. Смерть, по заключению врачей, наступила в результате сердечной недостаточности.

После нескольких подобных случаев белорусские туристы начали обращаться в министерство спорта и туризма, чтобы выяснить, как отказаться от уже купленных туров в Египет. Отказы пока не носят массовый характер, а власти не планируют запрещать авиакомпаниям летать в теплую страну.

 
Теги: Минск
 
 
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  На днях сын погибших супругов получил результаты экспертизы, сделанной белорусскими специалистами, египетские медики своими результатами не делятся....
 
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