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Занимательная наука: в Минске открылся интерактивный музей биологии
26.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Измерить свой вес в енотах или зубрах теперь можно в Минске. Новый интерактивный биологический музей интересен всем. Пока дети учатся на человека-паука, папы прикидывают на себе, каково это - быть беременным. Рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович .
Взрослых, правда, больше. Особенно много отцов. Многим интересно, как их жены чувствовали себя во время беременности. Для этого нужно примерить специальный костюм. «Да все неудобно, наверное. Шнурки вообще не знаю, как завязывать. Дышать тяжеловато. Глубокий вдох не получается сделать», – рассказал примеривший костюм Тарас Гузнаев.
Хотите проверить, обгоните ли вы белку или свинью, нужно покрутить педали. Кстати, поклонникам двухколесного транспорта будет интересно увидеть, как работают суставы во время езды: скелет на соседнем велосипеде будет в точности повторять ваши движения.
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В музее около семидесяти экспонатов. С их помощью можно увидеть, как работает организм человека.
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