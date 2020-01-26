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Занимательная наука: в Минске открылся интерактивный музей биологии

26.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Измерить свой вес в енотах или зубрах теперь можно в Минске. Новый интерактивный биологический музей интересен всем. Пока дети учатся на человека-паука, папы прикидывают на себе, каково это - быть беременным. Рассказывает  корреспондент «МИР 24» Инна Согалович .

На что способен жидкий азот, здесь не только рассказывают, но и показывают. Одним детям немного страшно, а другие – в восторге.
«Необычные немного ощущения, правда. Еще и запах такой специфический»; «Мне понравилась химическая реакция, когда появился фонтан из этого дыма»; 
«Я просто в шоке от этого всего. Мне понравилось», – поделились впечатлениями подростки.  
А здесь учат на человека-паука. Это просто. Нужна стена и липучки. Хотите измерить свой вес в енотах или зубрах, становитесь на весы: за вас все посчитает машина. Чтобы услышать ритм своего сердца, приложите к специальной кнопке палец, а барабан визуализирует удары. В музее около семидесяти экспонатов. С их помощью можно увидеть, как работает организм человека.
«Мы будем рады принять школьные группы просто с детьми. Также мы будем рады принять только взрослых, которые вот сейчас, по статистике, приходят к нам больше, чем дети», – отметил управляющий интерактивного «Музея человека» Илья Курашов.

Взрослых, правда, больше. Особенно много отцов. Многим интересно, как их жены чувствовали себя во время беременности. Для этого нужно примерить специальный костюм. «Да все неудобно, наверное. Шнурки вообще не знаю, как завязывать. Дышать тяжеловато. Глубокий вдох не получается сделать», – рассказал примеривший костюм Тарас Гузнаев.
Один из самых популярных экспонатов – макет человеческого организма. Его, как пазл, нужно правильно собрать. Кате только семь лет, поэтому ей помогает папа. «Учебники – это хорошо. Но в игровой форме, особенно младшим детям, это усваивается интереснее и гораздо проще», – высказал свою точку зрения Евгений Бреднев.

Хотите проверить, обгоните ли вы белку или свинью, нужно покрутить педали. Кстати, поклонникам двухколесного транспорта будет интересно увидеть, как работают суставы во время езды: скелет на соседнем велосипеде будет в точности повторять ваши движения.



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Теги: Минск
 
 
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В музее около семидесяти экспонатов. С их помощью можно увидеть, как работает организм человека.
 
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