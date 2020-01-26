⭐ Сегодня, 26 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день таможенника и День науки. Сегодня 26-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 340 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 26 января
- Международный день таможенника;
- Международный день БЕЗ интернета;
- День белорусской науки;
- День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
- День Австралии;
- День Республики в Индии;
- День карамельных конфет с арахисом в США;
- Национальный день супругов в США.
▶ Какой праздник 26 января по церковному календарю и можно ли работать
26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).
По преданию, когда святого Ермила схватили и бросили в темницу, периодически пытая – единственной, кто утешал его из земных существ, оказалась кошка. Когда казнили Ермила – убили и животное.
Поста нет.
▶ 26 января: что можно делать, а что нельзя
По народному календарю, 26 января – Ермилов день.
Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.
Считается, что тем, чьи имена начинаются на "І" – улыбнется в этот день удача.
С этим преданием связан несложный обряд на хороший сон у ребенка в Ермилов день: посадить к нему вечером в кроватку кошку, когда уже укладываете спать. Считается, что это может малышу хорошо засыпать целый год.
На Ерему люди особенно следили за поведением домашних кошек. Если у человека был неизвестный недуг, то в этот день старики советовали обращать внимание, куда чаще всего ложится животное – позже необходимо было как можно дольше на этом месте простоять.
По народным поверьям, 26 января нельзя:
- обижать кошек;
- заниматься тяжелым трудом;
- умываться до часу дня;
- выходить из дома без острой нужды;
- нарываться на конфликт;
- сплетничать.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 26 января
Есть такие приметы 26 января на погоду:
- туманный круг вокруг месяца – к метели;
- дождь или иней на деревьях – к богатому урожаю;
- лес шумит и/или собака возле своей будки спит – к оттепели;
- дневной снегопад – к вечернему морозу;
- дневной порывистый ветер к вечеру сменился затишьем – к приходу тепла.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 26 января
1525 – появилась первая печатная карта Руси – карта Московских земель;
1911 – полет совершает первый гидроплан, пилотировал Глен Кертис;
1914 – поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» – первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика–авиаконструктора И. И. Сикорского на русско–балтийском вагонном заводе;
1918 – В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России;
1924 – постановлением 2–го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград;
1924 – приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост № 1, пост Почётного караула у Мавзолея В. И. Ленина;
1934 – в Москве открылся XVII съезд ВКП(б);
1967 – захват здания советского посольства в Пекине как ответный шаг на высылку китайских студентов из Москвы.
▶ Кто из знаменитостей родился 26 января
В этот день родились такие знаменитости:
1918 – Николае Чаушеску, румынский государственный и политический деятель, президент Румынии (расстрелян в 1989);
1921 – Акио Морита, японский бизнесмен и изобретатель, основатель корпорации Sony;
1925 – Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер (Бутч Кэссиди и Санденс Кид, Без злого умысла, Цвет денег);
1944 – Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель;
1960 – Леонид Парфенов, российский журналист, телеведущий, режиссер;
1961 – Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века;
1963 – Жозе Моуриньо, футбольный тренер, завоевал множество трофеев;
1977 – Винсент Ламар Картер, американский баскетболист, олимпийский чемпион.
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