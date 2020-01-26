Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 26 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день таможенника и День науки. Сегодня 26-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 340 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 26 января

Международный день таможенника;

Международный день БЕЗ интернета;

День белорусской науки;

День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

День Австралии;

День Республики в Индии;

День карамельных конфет с арахисом в США;

Национальный день супругов в США.

▶ Какой праздник 26 января по церковному календарю и можно ли работать

26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).

По преданию, когда святого Ермила схватили и бросили в темницу, периодически пытая – единственной, кто утешал его из земных существ, оказалась кошка. Когда казнили Ермила – убили и животное.

Поста нет.

▶ 26 января: что можно делать, а что нельзя

По народному календарю, 26 января – Ермилов день.

Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.

Считается, что тем, чьи имена начинаются на "І" – улыбнется в этот день удача.

С этим преданием связан несложный обряд на хороший сон у ребенка в Ермилов день: посадить к нему вечером в кроватку кошку, когда уже укладываете спать. Считается, что это может малышу хорошо засыпать целый год.

На Ерему люди особенно следили за поведением домашних кошек. Если у человека был неизвестный недуг, то в этот день старики советовали обращать внимание, куда чаще всего ложится животное – позже необходимо было как можно дольше на этом месте простоять.

По народным поверьям, 26 января нельзя:

обижать кошек;

заниматься тяжелым трудом;

умываться до часу дня;

выходить из дома без острой нужды;

нарываться на конфликт;

сплетничать.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 26 января

Есть такие приметы 26 января на погоду:

туманный круг вокруг месяца – к метели;

дождь или иней на деревьях – к богатому урожаю;

лес шумит и/или собака возле своей будки спит – к оттепели;

дневной снегопад – к вечернему морозу;

дневной порывистый ветер к вечеру сменился затишьем – к приходу тепла.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 26 января

1525 – появилась первая печатная карта Руси – карта Московских земель;

1911 – полет совершает первый гидроплан, пилотировал Глен Кертис;

1914 – поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» – первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика–авиаконструктора И. И. Сикорского на русско–балтийском вагонном заводе;

1918 – В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России;

1924 – постановлением 2–го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград;

1924 – приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост № 1, пост Почётного караула у Мавзолея В. И. Ленина;

1934 – в Москве открылся XVII съезд ВКП(б);

1967 – захват здания советского посольства в Пекине как ответный шаг на высылку китайских студентов из Москвы.

▶ Кто из знаменитостей родился 26 января

В этот день родились такие знаменитости:

1918 – Николае Чаушеску, румынский государственный и политический деятель, президент Румынии (расстрелян в 1989);

1921 – Акио Морита, японский бизнесмен и изобретатель, основатель корпорации Sony;

1925 – Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер (Бутч Кэссиди и Санденс Кид, Без злого умысла, Цвет денег);

1944 – Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель;

1960 – Леонид Парфенов, российский журналист, телеведущий, режиссер;

1961 – Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века;

1963 – Жозе Моуриньо, футбольный тренер, завоевал множество трофеев;

1977 – Винсент Ламар Картер, американский баскетболист, олимпийский чемпион.

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