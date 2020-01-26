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Прямые линии организованы для жителей Пинского района
26.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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27 января с 9.00 до 11.00 прямую телефонную линию по вопросу порядка представления налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц проведет начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Ирина Анатольевна Старик по телефону 65-95-44.
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29 января с 8.00 до 11.00 прямую линию по телефону 65-86-92 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 4 проведет первый заместитель начальника инспекции Светлана Валерьевна Крейдич.
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> 27 января с 10.00 до 11.00 по телефону 30-21-32 состоится прямая линия с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Виктором Васильевичем...
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