Прямые линии организованы для жителей Пинского района

Источник материала: Полесская правда



27 января с 10.00 до 11.00 по телефону 30-21-32 состоится прямая линия с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Виктором Васильевичем Гордичем и начальником Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Владимиром Павловичем Олесиком, с 11.00 до 12.00 в ОАО «Ставокское» по адресу: д. Ставок, ул. Советская, д. 5 будет проводиться личный прием.

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27 января с 9.00 до 11.00 прямую телефонную линию по вопросу порядка представления налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц проведет начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Ирина Анатольевна Старик по телефону 65-95-44.

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29 января с 8.00 до 11.00 прямую линию по телефону 65-86-92 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 4 проведет первый заместитель начальника инспекции Светлана Валерьевна Крейдич.