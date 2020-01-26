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«Автозадачка» на выходные. Заднеприводный монстр из 70-х, но не для всех. Что за автомобиль?

26.01.2020 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот автомобиль начали производить в 1973 году, на закате эпохи американских мускул-каров вследствие топливного кризиса. У него было все для успеха — мощный двигатель V8 на 195 лошадиных сил объемом 5,5 литра, задний привод, стильный дизайн и даже трехступенчатый «автомат». При этом в салоне оставляли педаль сцепления. Их собрали вручную мелкими партиями, и они сразу же уходили в нужные руки. Легенды гласят, что из-за тяжелого мотора владельцы возили в багажнике свинцовые плиты или бетонные бордюры, чтобы улучшить сцепление задних колес с асфальтом.


Изображение носит иллюстративный характер
Фото: Volvo

Этот автомобиль был построен по всем канонам жанра, но так и снискал славы. За ним гоняются коллекционеры если не по всему миру, то на 1/8 земной части суши точно.

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Что же это за автомобиль, который многие мечтали купить, но не могли?

А. Пусть это будет Plymuth Hemi Superbird. Их выпустили всего 135 экземпляров, так что явно коллекционеры точат на него зуб. 63%
Б. Toyota Centure первого поколения. На этом автомобиле ездили только представители императорской семьи в Японии, высшее руководство и очень богатые бизнесмены. Простым людям об этом авто приходилось только мечтать. 16%
В. Это Волга ГАЗ-24-24 для КГБ. Их вообще не продавали в частные руки, так что заполучить такой автомобиль - мечта любого коллекционера. 21%

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70-е годы стали расцветом эпохи мощных заднеприводных авто. У этой машины были все слагаемые успеха - мощный мотор V8, «автомат», задний привод, незаурядная динамика....
 
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