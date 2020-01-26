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«Автозадачка» на выходные. Заднеприводный монстр из 70-х, но не для всех. Что за автомобиль?
Источник материала: Tut.by
Этот автомобиль начали производить в 1973 году, на закате эпохи американских мускул-каров вследствие топливного кризиса. У него было все для успеха — мощный двигатель V8 на 195 лошадиных сил объемом 5,5 литра, задний привод, стильный дизайн и даже трехступенчатый «автомат». При этом в салоне оставляли педаль сцепления. Их собрали вручную мелкими партиями, и они сразу же уходили в нужные руки. Легенды гласят, что из-за тяжелого мотора владельцы возили в багажнике свинцовые плиты или бетонные бордюры, чтобы улучшить сцепление задних колес с асфальтом.
Этот автомобиль был построен по всем канонам жанра, но так и снискал славы. За ним гоняются коллекционеры если не по всему миру, то на 1/8 земной части суши точно.
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70-е годы стали расцветом эпохи мощных заднеприводных авто. У этой машины были все слагаемые успеха - мощный мотор V8, «автомат», задний привод, незаурядная динамика....
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