«В моих руках оказались жизни 10-ти слепых щенков». Истории наших о животных, от которых можно расплакаться

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«Лечение 10 щенков от энтерита стоило каких-то космических денег»

— В сентябре 2018 года на Гурского привезли 10 слепых щенков без мамы.

Бедные малыши попали в общую клетку. Всем известно, что «Фауна города» — это совсем не приют, и даже назвать местом «временного содержания животных» его нельзя. Там постоянно бушуют инфекции и ужасные условия жизни.





Через несколько дней девушка, которой стало жаль щенков, забрала их на передержку. Она нашла мой контакт в Сети и, узнав, что я волонтер, попросила помощи с выкармливанием и рекламой щенков, так как опыта такого у нее не было.

Щеночки очень плохо ели, постоянно были поносы. Первый визит к врачу нас обнадежил. Врач сказал, что это всего лишь колики и бояться не стоит. Нам отказались делать анализ на парвовирус, ссылаясь на то, что «они еще слишком маленькие, чтобы заболеть такими инфекциями». Прописали детские капли от вздутия, уколы от боли в животе и отправили домой.

Девушка, что взяла щенков сказала, что очень устала и попросила забрать их хотя бы на пару дней. Я согласилась, и уже вечером она привезла мне щенков в коробках, быстренько выложила в один ряд и уехала. Как позже оказалось, щенки остались у меня до самого пристройства. Точнее, в моих руках оказались их жизни.





Самое страшное случилось в октябре. В один день после обеда щенки как будто замерли на мгновение, а потом начали биться в конвульсиях.

Мы помчались в ту клинику, где проходило первое обследование, нас отвели в специальный бокс и сделали экспресс-тест на парвовирус. Он оказался положительным. Врачи долго убеждали меня усыпить всех либо хотя бы самых слабых. По их словам «это просто мучение для щенков, и вероятность выживания хоть кого-то в таком возрасте очень мала».

Мы с мужем отказались и решили хотя бы попробовать. Первую помощь щенкам оказывали почти до рассвета — клиника круглосуточная. После этого нам дали назначение и отправили домой.

До этого момента мы с мужем всегда оплачивали все расходы по животным самостоятельно, но лечение 10 щенков от энтерита стоило каких-то космических денег. И мы начали размещать объявления и проводить сборы средств по примеру других волонтеров. Можно сказать, что это было едва ли не более трудозатратой процедурой, нежели сам уход за щенками (хотя эти ночи я не забуду никогда). Именно тогда к нам пришла идея по созданию платформы для безопасного и прозрачного сбора адресной помощи животным — saveus.by .

Каждый день мы теряли то одного, то двух щенков. Казалось, что мы уже никого не спасем… Но 3 из 10 стало лучше. Это был хороший знак. Мы продолжали лечить. После всех попыток и бессонных ночей выжило три щенка (мальчик и две девочки).













Мы думали, что уже на этом все. Вроде бы самое сложное уже прошло.

Только после парвовирусного энтерита у щенков началась пневмония. После такой груды лекарств еще антибиотки… Оставалось только молиться. Через 10 дней приема антибиотиков малышам стало лучше. Кашель прекратился. Слава Богу, этот кошмар закончился и все болезни этих малышей ушли.

Сейчас малышам уже больше года и все они самые любимые члены семьи. Мальчик (назвали его Бизон) остался жить с нами. А девочки (Челси и Эбби) живут в своих семьях.

«Мы даже не знаем, как мы жили без нее», — каждый раз при разговоре я слышу это фразу, что от семьи Эбби, что от семьи Челси, и понимаю, что я нашла им замечательных хозяев.









Это только одна история из тысячи про животных с «Фауны Города». Сколько бы усилий мы ни прикладывали, люди продолжают нести туда четвероногих. Причем не только жестокие хозяева, которые отдают собственных питомцев в этот ад, но и люди, которые думают, что делают хорошее: нашли на улице щеночка — «отдадим его в приют». Надеюсь этот рассказ поможет людям понять, что отдавая животное на Гурского — вы своими же руками забираете его жизнь.

«Нормальной я была две собаки назад»

— Дочка много лет просила собаку. Но зная, насколько это ответственно, пытались заменить собаку другими менее прихотливыми животными. Но черепашка, улитки, хомячки, кошка и даже бурундук так и не смогли заменить мечту. И вот в доме появился он — маленький неуклюжий пузатый малыш Ричи.

А спустя полгода на LADY прочла статью про хутор под Новогрудком, где хрупкая девушка спасает бездомных животных. Так и началась моя вторая настоящая жизнь. Сначала помогала хутору — передавала помощь, помогала машиной. За это время еще сильнее стала сопереживать животным… А потом случайно наткнулась на пост в соцсети о погибающей под Минском собаке со щенками. И вот я уже мчусь — успели спасти собаку и одного щенка.





Малышу Лаки удалось найти дом достаточно быстро — этот милый позитивный ребенок просто не мог не понравиться. А вот тихоня Марта (его мама) после передержки провела в приюте несколько месяцев, пока ее не нашла замечательная семья. Целый месяц они справлялись с трудностями — в доме 3 кота, и дружба не со всеми получалась. Марта не хотела оставаться с ними дома. Но терпение и любовь этих людей сделали свое дело — Марточка живет в любящей семье.

Признаюсь честно — это непередаваемое ощущение счастья — когда твои подопечные находят дом! После Марты и Лаки были еще спасенные котята, замечательный щенок… Все они, благодаря поддержке волонтеров и нашим собственным усилиям, попадали в замечательные семьи.







Некоторые из спасенных животных

После отъезда очередной нашей подопечной дом опустел, все мы немного загрустили… Но тут проходила акция ООЗЖ «ХэппиПэт» под названием «Дорога домой». Конечно же я, как бессменный помощник по доставке питомцев приюта, туда добралась. Дочка, как будущий фотограф, помогала фотографировать. И так запала в душу оказавшаяся рядом волонтерская собачуля… Пугливая, худющая, неуклюжая, длиннолапая. Вся какая-то несуразная… С таким пронзающим душу взлядом… Мы рассудили, что у маленького смешного нескладного чуда шансов на пристройство мало, потому что многие ищут красивых или особенных, или породистых (как мы сами, увы, в свое время). Поэтому Кьяра стала нашей собакой.



Кьяра на заднем плане

В нашу давно устоявшуюся жизнь она внесла глобальные коррективы — высокий рост и пытливый нрав натворил немало бед в доме. Часто возвращение домой напоминало картинки из известного мультфильма: «Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко».

Ошибки учли. Жизнь переместилась на недосягаемый для Кьяры уровень, и проблемы оказались не так уж страшны. Теперь Кьяра счастливо приживается в нашем доме, отращивает бока, воюет со старшим, но мелким Ричиком. Она умная, хитрая, ну и смешная, как все собачьи дети.

Многие знакомы удивляются. Кто-то не понимает. Спрашивают — как вы справляетесь с двумя собаками. Я задумалась было, а потом поняла — сложно решиться на первую собаку. Потому что жизнь действительно круто меняется. А когда уже есть собака, то вторая — это не так и сложно. Просто во второй руке на прогулке не телефон, а второй поводок… Ну, и когда чешешь за ушком, то заняты две руки — им же ласка нужна обоим одновременно. Вот почему у человека целых две руки!





Конечно, сейчас у меня остается меньше времени и возможностей на помощь другим бездомышам — свои питомцы тоже требуют много внимания. Но нет-нет — и я снова лечу в путь отвезти кого-то с передержки в новый дом. Или помочь кормом, пеленками.

Я давно перестала считать, скольким помогла. Ведь не это главное. Главное — что в моей жизни есть все эти чудесные четырехлапые антидепрессанты! Столько искренних эмоций нигде больше не встретишь! И неважно, ушел ты на работу на весь день, или вышел выносить мусор на пять минут — встречают тебя одинаково эмоционально и радостно! А еще признаюсь — за всю свою жизнь не встречала столько настоящих, искренних и бескорыстных людей, как встретила за последний год в среде волонтеров.

«Ветеринары предположили, что в детстве кошка жила в доме, где были дети, которые сломали ей хвост»

— Сын, которому на тот момент было 23 года, подобрал котенка поздней осенью. Малышка была худенькой, с опохолью на животе и сломанным хвостиком. В ветклинике нам сказали, что ей 5 месяцев, предположили, что в детстве жила в доме, где были дети, которые сломали хвост. Как оказалось, к ветеринарам часто привозят котят с такими травмами после детских игр.





Мы начали лечение, потом провели операцию по удалению грыжи и стерилизацию. Мы очень привязались к кошечке за это время, но хотели отдать ее в добрые руки, потому что и я, и сын все время в разъездах по работе. Мы даже нашли ей потенциального хозяина… Но сердце было неспокойно. Через два дня позвонили, чтобы узнать, как дела, и что вы думаете? Они говорят, что как раз хотели вернуть нам котенка, так как он не хочет котактировать с пятилетним ребенком.

Сын сразу поехал забрал нашу малышку. Она была до смерти напуганная и вся в жвачках! После этого случая я решила оставить кошечку себе, и больше я никому ее не отдам.





Мы дали ей кличку Кокос, так как, когда она сворачивается в клубок, становится похожа на кокосовый орех. Сейчас Кокосе уже 4 года, и она вполне счастливая кошка, путешествует со мной, питается кормами премиум-класса и, кажется, искренне любит нашу семью. Ну, а что касается меня: это кошачье чудо перевернуло мое мировоззрение, и я уже не представляю жизни без нее.

Ищут дом и добрые руки

Мадейра





— Мадейра — это 100% любви. Кошечка Мади невероятно классная, мурчательно-бодательная. Очень любит людей, трется об ноги и поет громкие песенки. Дружелюбная и общительная, спокойно соседствует с другими котами, котят охотно берет под свою опеку. Познает потихоньку прелести домашней жизни, учится играть с игрушками и веселиться вместе с собратьями. Любит сесть рядышком, подставляя голову для поглаживаний. Спит Мадейра исключительно под боком на кроватке, тает от нежности и ласки.

Кошечке около 1 года, она здорова, стерилизована, чипирована и привита. Лоток знает, с когтеточкой тоже в хороших отношениях.

Звоните и приезжайте, чтобы забрать Мадю к себе в дом и поселить ее в своем сердце.

Телефон: +375 29 390−73−32 (Ольга)

Инжи





— Классный кот Инжи ищет свой дом! 8-месячный красавец, кастрирован, обучен всем кошачьим хитростям, немного трусишка, при этом очень любопытен. Любит все пробовать на зуб, главный враг- коврик под лотком был повержен и разорван за 5 минут! Прекрасно ладит с другими котами.





Обожает игру — перетягивание каната — ему купили специальный канатик, как собачкам.

Большой любитель покушать: если слышит запахи из кухни — начинает усиленно курлыкать и ломиться в дверь: давай впускай, пойдем пробовать, что это ты там наготовила.

Очень ласковый котик, вырастет крупным!

Телефон: +375 29 689−11−93 (Виктория)

Карлос





— Милый, ласковый котик Карлос ищет настоящих хозяев, свою семью! Малыш на редкость привязан к людям, следует по пятам за человеком, как песик, участвует во всех домашних делах, любит полежать, обнимая хозяина на диване и жмуря глазки.

Это кот-неженка, добрющий и домашний. Карлос подарит вам море тепла и любви, развеселит забавными играми. Умеет развлечь себя сам в погоне за игрушечными мышками.





Котику 6 месяцев, здоров, кастрирован, вакцинирован. Дружит с другими питомцами.

Ждем добрых и заботливых людей.

Телефон: +375 25 986−33−85 (Ирина)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Нам пришел такой вопрос от читательницы: «Здравствуйте! У мамы в деревне на помойке (вернее, на свалке) живут подросшие котята. Родились еще летом. Приехала в этот раз к ней в гости и поняла: очень жалко, хочу хотя бы одного спасти. Только не знаю — как же это сделать? Они же уже привыкли там жить и вряд ли адаптируются к жизни в квартире?»

Наш ответ: конечно, брать! 99% бродячих котов полюбят жить в квартире.

Что такое улица для животного: постоянные болезни, как минимум — блохи и глисты; периодические побои от людей, травля собаками; риск попасть под машину или в руки живодера; холод и голод — редко кот даже с хорошим иммунитетом живет на улице более 3-х лет. А домашние питомцы доживают до 15−20 лет.

Дом для кота — это безопасность, тепло и счастье. Волонтеры часто спасают с улиц бродячих животных: обычно первый месяц коты живут в больших клетках для соблюдения карантина — так они даже не выказывают беспокойства от нахождения в малом пространстве, сутками спят и кушают, приходят в себя, благодарно муркают и ластятся к человеку.

Рекомендуем сразу обработать животное от блох и показать ветеринару. Первую неделю не купать кота, лучше выделить небольшую комнату/кухню/санузел на время адаптации. Малое помещение поможет животному быстрее освоить лоток.

Через несколько дней после обработки от блох дать глистогонный препарат. Через две недели повторить. Далее давать ежеквартально.

Если животному более полугода, обязательно стерилизовать питомца.

Удачи вам в добром деле приручения уличного котика!