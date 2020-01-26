О подорожании сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
Новые цены на АЗС (1 л):
- АИ-92-К5-Евро - 1,68 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,0 руб.,
- ДТ – 1,78 руб.
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В Беларуси снова дорожает топливо
26.01.2020 08:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О подорожании сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
Новые цены на АЗС (1 л):
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С 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС выросли на 1 копейку.
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