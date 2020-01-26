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В Беларуси снова дорожает топливо

26.01.2020 08:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси снова дорожает топливо
Фото из открытых источников
 
 
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С 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС выросли на 1 копейку.
 
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