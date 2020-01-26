ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Северстали»

26.01.2020 09:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Северстали»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу «зубров» в исполнении Владислава Ерёменко (19-я) «Северсталь» ответила голами Джеффри Киндрейда (26-я), Владислава Провольнева (36-я) и Александра Петунина (52-я).

– На первый период мы вышли заряженными, хорошо играли и двигались, этот период в нашем исполнении понравился. Создавали моменты, но, к сожалению, мы не можем реализовывать всё, что создаём. Это аукнулось нам, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - Хотелось бы, чтобы играли весь матч так, как в первом периоде. На второй вышли и перестали кататься, двигать шайбу, отдали нить игры «Северстали». Были моменты в большинстве, но, к сожалению, наше большинство молчало. Во втором периоде мы не смогли ничего сделать, поэтому ушли на перерыв, проигрывая.

В третьем периоде команда создавали моменты, но  не реализовывала их. По словам тренера, в большинстве снова не сыграли так, как надо было. 

- Думаю, разница между двумя командами была в том, что наша команда не реализовала большинство, а «Северсталь» в неравных составах действовала хорошо. Кроме того, их вратарь переиграл нашего вчистую. Это тоже момент, который сделал разницу.

«Зубры» с 34 очками в активе занимают последнее место турнирной таблицы КХЛ. 

КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Северстали»
КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане проиграли сопернику со счётом 1:3.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Автозадачка» на выходные. Заднеприводный монстр из 70-х, но не для всех. Что за автомобиль?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика