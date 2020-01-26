КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Северстали»

Источник материала: Аргументы и факты

На единственную шайбу «зубров» в исполнении Владислава Ерёменко (19-я) «Северсталь» ответила голами Джеффри Киндрейда (26-я), Владислава Провольнева (36-я) и Александра Петунина (52-я).

– На первый период мы вышли заряженными, хорошо играли и двигались, этот период в нашем исполнении понравился. Создавали моменты, но, к сожалению, мы не можем реализовывать всё, что создаём. Это аукнулось нам, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - Хотелось бы, чтобы играли весь матч так, как в первом периоде. На второй вышли и перестали кататься, двигать шайбу, отдали нить игры «Северстали». Были моменты в большинстве, но, к сожалению, наше большинство молчало. Во втором периоде мы не смогли ничего сделать, поэтому ушли на перерыв, проигрывая.

В третьем периоде команда создавали моменты, но не реализовывала их. По словам тренера, в большинстве снова не сыграли так, как надо было.

- Думаю, разница между двумя командами была в том, что наша команда не реализовала большинство, а «Северсталь» в неравных составах действовала хорошо. Кроме того, их вратарь переиграл нашего вчистую. Это тоже момент, который сделал разницу.