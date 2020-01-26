|
В Щучинском районе мужчине были причинены ножевые ранения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 января около семи утра в Щучинском районе в одном из домов было обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан. Место происшествия осматривается специалистами ГКСЭ, выясняются обстоятельства произошедшего.
Зимой 2020 года в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 января около семи утра в Щучинском районе в одном из домов было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как сообщает Следственный комитет,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)