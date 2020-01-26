Высокое будет развиваться по новому Генплану

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной архитектурно-градостроительный совет утвердил основные проектные решения Генерального плана города Высокое Каменецкого района. В заседании совета приняли участие представители Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Высокое – самый западный город Беларуси, в пяти километрах от него проходит государственная граница с Польшей. Город небольшой, его площадь всего 560 гектар, количество жителей – чуть больше пяти тысяч. У города богатая история, место вызывает интерес у туристов, однако его благоустроенность до недавнего времени оставляла желать лучшего. Проведение областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2018» посодействовало некоторому обновлению города. В центре появилась новая площадь, преобразился ряд социально важных объектов. Тогда же возникла необходимость создать новый Генплан Высокого.

– Мы приняли решение обновить градостроительную документацию, чтобы увидеть перспективы развития населенного пункта, – рассказывает, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома – начальник управления архитектуры и территориального развития Александр Жарков. – Надо знать, где развивать индивидуальное строительство, где – многоквартирное, а также, где есть потребность в школах, детских садах и как развивать нашу промышленность, торговлю и все остальное. Генплан – это своеобразная дорожная карта развития населенного пункта.





В Генплане заложены и промышленные территории, и зоны отдыха, планируются кварталы многоквартирной застройки, которая предусматривает комфортное для проживание пространство – пятиэтажные строения с дворами, свободными от машин, парковки предусмотрены вдоль кварталов.





– Основной упор возле областного центра мы будем делать на индивидуальную застройку, – продолжает Александр Жарков. – Граждане хотят строиться. Расстояние от Бреста небольшое, в принципе, те участки, которые будут предоставляться, в том числе и с аукциона, вполне могут быть приобретены или получены жителями областного центра. Свободных территорий под развитие индивидуального строительства практически нет в областном центре. Еще 5-10 лет и под новые многоквартирные дома придется искать участки. В Брестском районе и областном центре более 12 тысяч нуждающихся. Мы идем по западному пути: хотите жить в своем доме – выбирайте сельскую местность, пригород. До Высокого, например, 30 километров, при этом можно отметить близкую расположенность Беловежской пущи и экологическую привлекательность данной местности. Дороги у нас замечательные, проблем добраться нет.

К слову, некоторые решения, которые есть в Генплане, уже реализуются – ведется строительство объездной дороги, которая освободит город от большегрузного транспорта и также сделает проживание в нем более комфортным.