Саснович и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В Мельбурне продолжается первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Успешно преодолела второй круг соревнований белоруска Александра Саснович в парном разряде турнира вместе со словачкой Викторией Кужмовой.

Белорусско-словацкий тандем встречался с парой из Казахстана Елена Рыбакина и Зарина Дияс. Саснович и Кужмова были сильнее в двух сетах – 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал представительницам Беларуси и Словакии будет противостоять вторая пара турнира француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош.

Также в женском парном разряде Australian Open продолжает выступать Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Их соперницами за выход в четвертьфинал станут россиянка Вероника Кудерметова и американка Элисон Риск.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.