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Саснович и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде

26.01.2020 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Саснович и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде
Фото из открытых источников

В Мельбурне продолжается первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Успешно преодолела второй круг соревнований белоруска Александра Саснович в парном разряде турнира вместе со словачкой Викторией Кужмовой.

Саснович и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде Соболенко и Мертенс вышли в третий круг парного разряда Australian Open

Белорусско-словацкий тандем встречался с парой из Казахстана Елена Рыбакина и Зарина Дияс. Саснович и Кужмова были сильнее в двух сетах – 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал представительницам Беларуси и Словакии будет противостоять вторая пара турнира француженка Кристина Младенович и венгерка Тимеа Бабош.

Также в женском парном разряде Australian Open продолжает выступать Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Их соперницами за выход в четвертьфинал станут россиянка Вероника Кудерметова и американка Элисон Риск.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает борьбу в парном разряде Australian Open-2020 вместе со словачкой Викторией Кужмовой.
 
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