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Двух человек будут судить за жестокое обращение с коровой, которую тащили на убой в Лиде

26.01.2020 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция завершила проверку по факту жестокого обращения с коровой территории цеха по убою КРС и свиней, который принадлежит Лидскому филиалу Гродненского облпотребобщества.

На двух лиц составлен административный протокол по статье «жестокое обращение с животными», узнала «Лидская газета» от начальника Лидского РОВД Дмитрия Уляшко.

Дело передали в суд Лидского района. Санкции статьи предусматривают штраф от 10 до 30 базовых величин (от 270 до 810 рублей) или административный арест.
 
 
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Милиция завершила проверку по факту жестокого обращения с коровой территории цеха по убою КРС и свиней, который принадлежит Лидскому филиалу Гродненского...
 
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