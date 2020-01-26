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Лидера американских неонацистов нашли в Петербурге с русской женой

26.01.2020 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские службы безопасности вычислили и рассекретили группировку неонацистов, планирующих расовую войну. Как выяснилось, лидер «Базы» (The Base) на постоянной основе проживал в Санкт-Петербурге, передает Neva.Today.

Согласно информации, свою преступную деятельность The Base организовывала через интернет. Организатор группировки долгое время оставался неизвестным. Как оказалось, им был гражданин США, Ринальдо Наззаро, действовавший под псевдонимами Norman Spear и «Римский волк». Он долгое время жил в центре Петербурга, на Дегтярном переулке. 46-летний мужчина женат на русской женщине, пара вместе с 2012 года.

Вероятно, преступник скрывался от американских спецслужб. Тем не менее, это не мешало ему преподавать английский язык частным образом. Своих учеников он находил в интернете.

Сообщается, что именно из Санкт-Петербурга злоумышленник координировал деятельность своих сообщников. Где он находится сейчас, неизвестно.

ФБР называет The Base «расово мотивированном военизированной экстремистской группой», цель которой — свержение правительства для создания «белого этногосударства». Семеро ее членов арестованы в США.
 
 
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Американские службы безопасности вычислили и рассекретили группировку неонацистов, планирующих расовую войну. Как выяснилось, лидер «Базы» (The Base) на постоянной...
 
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