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Три месяца ареста получил брестчанин, который зарезал собаку своих родителей

26.01.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд назначил 3 месяца ареста брестчанину за жестокое обращение, повлекшее гибель животного, пишет «Вечерний Брест».

Обвиняемый жил в квартире с матерью и отчимом. После семейной ссоры он взял кухонный нож и ударил им домашнего питомца — лайку по кличке А-Юта. Затем он демонстративно выволок животное на улицу и выбросил на пустыре.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении, повлекшее гибель животного и назначил 3 месяца ареста с принудительным лечением от алкоголизма.
 
Теги: Брест
 
 
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Суд назначил 3 месяца ареста брестчанину за жестокое обращение, повлекшее гибель животного, пишет «Вечерний Брест».
 
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