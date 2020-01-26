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Президент одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

26.01.2020 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Это предусмотрено указом № 24 «О проекте международного договора» от 23 января. Документ вступает в силу с момента подписания, то есть он уже начал действовать.

Нынешний президентский указ одобрят внесение изменения в соглашение между
правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам по территории Беларуси. За основу для проведения переговоров указано соглашение от 25 ноября 2011 года, пишет TUT.BY

В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. В 2019 году Беларусь покупала голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко ранее заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Это предусмотрено указом № 24 «О проекте международного...
 
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