Президент одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Нынешний президентский указ одобрят внесение изменения в соглашение между

правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам по территории Беларуси. За основу для проведения переговоров указано соглашение от 25 ноября 2011 года, пишет