Лукашенко колол дрова в деревне Александрия-2. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Эта неделя не только в Беларуси, но и во всем мире прошла под хэштегом #coronavirus. Новый китайский вирус поразил уже больше 2000 человек – это трагедия. Но в соцсетях решили , что нет ничего лучше черного юмора, чтобы говорить о смертельном заболевании.

Второй важной темой в беларуских социальных сетях опять была нефть. Точнее факт, что пока мы пытаемся договориться о цене на сырье с Россией, решили закупаться у кого-то еще (у Норвегии, например).





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Беларусь будет продавать норвежскую нефть в Россию под видом креветок — Viktar Malishevsky (@malishevsky) January 20, 2020

Нельзя не вспомнить стендап беларуского президента, который он устроил во время поездки в Шкловский район – место, которое, опять же благодаря Лукашенко, стало местом «обосранных коров». Самой яркой фразой в исполнении президента стала: «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы и прочее».

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Спич про позы быд не единственным. Вспомним, что еще сказал Лукашенко в Шкловском районе:

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю, мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность».

«А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы – вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь. Это будет ваш выбор».

После родины «обосранных коров» Лукашенко отправился на свою малую родину – в деревню Александрия-2. И решил наколоть там дров, а это случайно засняли папарацци.





Получается, мировая повестка выглядит так:

Китай: вирусы

Австралия: пожары

Беларусь: pic.twitter.com/hQYkoEvy5K — Чай з варэннем (@belteanews) January 25, 2020

Над чем еще смеялись Беларусы. Подборка из Twitter

А вось так выглядаў бы Лукашэнка ў #DollyPartonchallenge pic.twitter.com/pQ5jXoqQ8d — Усы Лукашенко (@mkbelarus) January 25, 2020

В Киеве в Тиндере:



— Пойдём на кофе/вино?



Через час мило болтаем в уютном баре.



В Минске в Тиндере:



— Пойдём на кофе/вино?

— Разве что на безалкогольное вино)))

— Ок, я попробую для тебя найти его.

— А бабу себе чего не нашёл?



ЗТМ. — Дед Пихто (@Dedoooshka) January 25, 2020

Вот они справа pic.twitter.com/DSVmOZGrMb — РБ головного мозга (@belamova) January 24, 2020