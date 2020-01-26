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Лукашенко колол дрова в деревне Александрия-2. Самое смешное в байнете за неделю

26.01.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Эта неделя не только в Беларуси, но и во всем мире прошла под хэштегом #coronavirus. Новый китайский вирус поразил уже больше 2000 человек  – это трагедия. Но в соцсетях решили, что нет ничего лучше черного юмора, чтобы говорить о смертельном заболевании.  

Второй важной темой в беларуских социальных сетях опять была нефть. Точнее факт, что пока мы пытаемся договориться о цене на сырье с Россией, решили закупаться у кого-то еще (у Норвегии, например). 

Нельзя не вспомнить стендап беларуского президента, который он устроил во время поездки в Шкловский район – место, которое, опять же благодаря Лукашенко, стало местом «обосранных коров». Самой яркой фразой в исполнении президента стала: «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы и прочее». 

Спич про позы быд не единственным. Вспомним, что еще сказал Лукашенко в Шкловском районе: 

  • «Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю, мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность». 
  • «А что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы – вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь. Это будет ваш выбор». 

После родины «обосранных коров» Лукашенко отправился на свою малую родину – в деревню Александрия-2. И решил наколоть там дров, а это случайно засняли папарацци. 

Получается, мировая повестка выглядит так: 

Над чем еще смеялись Беларусы. Подборка из Twitter 

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