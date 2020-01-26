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Лукашенко колол дрова в деревне Александрия-2. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Эта неделя не только в Беларуси, но и во всем мире прошла под хэштегом #coronavirus. Новый китайский вирус поразил уже больше 2000 человек – это трагедия. Но в соцсетях
Второй важной темой в беларуских социальных сетях опять была нефть. Точнее факт, что пока мы пытаемся договориться о цене на сырье с Россией, решили
Нельзя не вспомнить стендап беларуского президента, который он устроил во время поездки в Шкловский район – место, которое, опять же благодаря Лукашенко, стало местом «обосранных коров». Самой яркой фразой в исполнении президента стала: «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы и прочее».
Спич про позы быд не единственным. Вспомним,
После родины «обосранных коров» Лукашенко отправился на свою малую родину – в деревню Александрия-2. И решил наколоть там дров, а это случайно засняли папарацци.
Получается, мировая повестка выглядит так:
Над чем еще смеялись Беларусы. Подборка из Twitter
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