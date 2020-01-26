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Бензин уже будет и по 2 рубля

26.01.2020 13:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правда, пока только самый "крутой" - 98-й. Такой вид бензина не во всех городах и возможно купить, в малых райцентрах его нет. В "Белнефтехим" рассказали о новом подорожании топлива в Беларуси.

“В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются”, – сообщили в “Белнефтехим”.

Цена на топливо с 26 января:

АИ-92-К5-Евро – 1,68 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,0 руб.,

ДТ – 1,78 руб.

Это уже четвертое изменение цен на топливо в 2020 году. В 2019 году цены менялись 28 раз, а в 2018 – 27.
 
 
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Правда, пока только самый "крутой" - 98-й. Такой вид бензина не во всех городах и возможно купить, в малых райцентрах его нет. В "Белнефтехим" рассказали о новом...
 
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