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В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности

26.01.2020 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности
Фото из открытых источников

В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?
Очередной температурный рекорд зафиксирован в Минске 25 января. Столбик термометра показал +4,8°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 лет назад – 4,4 градусов тепла, пишет «Минск-Новости».

Отмечается, что рекорд тепла также был побит в Витебске (+4°C против +3,8°C) и Могилеве (+5°C против +3,9°C). Самая высокая температура 25 января была зафиксирована в Березино, Ошмянах и Лиде. Во всех этих городах было по 5,3 градусов выше нуля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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