Отмечается, что рекорд тепла также был побит в Витебске (+4°C против +3,8°C) и Могилеве (+5°C против +3,9°C). Самая высокая температура 25 января была зафиксирована в Березино, Ошмянах и Лиде. Во всех этих городах было по 5,3 градусов выше нуля.
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В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности
26.01.2020 13:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Отмечается, что рекорд тепла также был побит в Витебске (+4°C против +3,8°C) и Могилеве (+5°C против +3,9°C). Самая высокая температура 25 января была зафиксирована в Березино, Ошмянах и Лиде. Во всех этих городах было по 5,3 градусов выше нуля.
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Воздух в белорусской столице прогрелся почти до пяти градусов тепла.
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