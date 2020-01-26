В Минске 25 января был побит температурный рекорд 30-летней давности

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Отмечается, что рекорд тепла также был побит в Витебске (+4°C против +3,8°C) и Могилеве (+5°C против +3,9°C). Самая высокая температура 25 января была зафиксирована в Березино, Ошмянах и Лиде. Во всех этих городах было по 5,3 градусов выше нуля.