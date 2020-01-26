130000 безвизовых туристов и 3,5 млн долларов: турсезон минувшего года для Гродно завершился на высокой ноте

Источник материала: Полымя





За три года действия безвиза в борьбу за туриста здесь включились все: начиная от руководства города и области и заканчивая таксистами. И старинный город как будто расцвел, обретя вторую молодость. В итоге хорошо всем: и гостям, и горожанам. В прошлом году в Гродно побывало 130 000 безвизовых туристов, которые оставили 3,5 млн долларов. Каков прогноз на 2020-й, выясняла корреспондент «Р».





В гости за самобытностью

Беседую с Константином Караченцевым. Он руководитель частного предприятия «Студия отдыха».

— Мы изначально задали высокую планку качеству своей работы, сделав упор именно на развитие въездного туризма, — рассказывает Константин. — Работу начали одновременно с открытием безвиза. В первый год привозили до 20 групп, а сейчас у нас более 500 организованных туров из Литвы, Латвии и Польши. Чувствуете разницу? У нас работает несколько точек в самом Гродно, а также в других городах страны, в том числе и в Минске. Ежегодно увеличивается не только количество, но и «качество» иностранных гостей. Если раньше мы видели в основном ностальгический туризм, то сейчас жители европейских стран хотят лучше узнать нашу культуру, кухню, историю, прикоснуться к национальным особенностям.

В целом «лицо» среднестатистического безвизового туриста с 2016 года менялось мало. В первую очередь в Гродно приезжают туристы из соседних стран: Литвы, Польши и Латвии. В 2019-м прибыло почти 37 000 литовцев, более 15 000 поляков, около 2000 латышей. Но при этом растет туристический поток из других европейских стран — Франции, Нидерландов, Италии, Венгрии и Эстонии. Иностранцы едут не только познакомиться с достопримечательностями, но и отдохнуть, подлечиться в наших здравницах.





Константин Караченцев говорит, что иностранцы едут в безвизовый Гродно за самобытностью. Но прикоснуться к ней на практике порой бывает трудно.

— Есть над чем работать. Не хватает гостям событийных брендовых мероприятий. Пока приходится привозить самим народные коллективы, что, кстати, дело затратное. В последнее время делаем что-то интересное совместно с другими организаторами туров. Все ведь заинтересованы подогревать интерес иностранцев. А в целом посмотрите на город! Везде какое-то движение, что-то открывается, что-то делается. Аренда мест в центре города просто зашкаливает. Цены значительно выросли за последнее время. Гостиницы заполнены на сто процентов. Даже в отеле в Брузгах непосредственно возле границы нет мест. Основная проблема с размещением туристов по-прежнему остается актуальной. Дело в том, что раньше гости приезжали в основном на один день. Сейчас хотят остаться подольше, выехать за пределы города, обращая внимание на хорошие трассы, придорожную инфраструктуру. С расширением безвизовой территории появилась возможность вывезти гостя, куда его душа пожелает. Правда, в маленьких городах с ночлегом тоже беда. Вот и получается: желающие приехать есть, а расселить их некуда. Очень надеемся, что в последнее время произойдут положительные перемены. Тем более что руководство города нас слушает и слышит.





Серьезные планы

Все пожелания и чаяния гродненских туроператоров, которых на сегодняшний день насчитывается около 60, находятся на постоянном контроле у руководства Гродненского горисполкома. Без тесного взаимодействия с ними и общественностью невозможно двигаться вперед. Начальник отдела спорта и туризма Евгений Ародь согласен с этим на все сто процентов:

— На данный момент у нас в городе 18 объектов проживания. Ожидаем, что в текущем году проблема с нехваткой мест будет частично решена. Планируется открытие шести хостелов. Плюс частично откроется гостиница «Беларусь» (на 40 процентов). Всего более 500 койкомест. С гостиницей «Гродно» все немного сложнее. Сейчас с китайским инвестором ведутся переговоры. И по всей вероятности, ввод объекта в эксплуатацию перенесется на 2021 год. Что касается объектов общепита, то здесь все отлично. Только за время действия безвиза их открылось около 80, более 20 в прошлом году. В 2020-м ожидаем появления еще двух десятков. При этом мы видим абсолютно разноплановые объекты — от небольших кофеен до шикарных ресторанов. Постепенно наша пешеходная улица Советская превращается в мини-Бродвей. Горисполкомом принято решение постепенно убрать отсюда жилье и административные службы.







В плане безвиза ушедший год показал хороший результат. Вот всего несколько цифр, дающих четкое представление о том, что сработали на отлично:

— За три года у нас побывало около 280 000 туристов, — приводит данные Евгений Ародь. — В 2017-м приехало 54 000, в 2018-м их было уже 92 000, в прошлом — 130 000. Растет экспорт туристических услуг. Только за прошлый год удалось заработать 3,5 млн долларов. И это только то, что можно реально подсчитать по данным, предоставляемым объектами гостеприимства. Многие говорят, дескать, литовцы и поляки едут закупаться дешевыми товарами. Но ведь это тоже результат. Соседняя Польша, как говорится, собаку съела на шопинге. Так почему нам не взять с нее пример? На сегодня в Гродно почти 70 магазинов возвращают VAT.



Поставлена и еще одна амбициозная задача. В этом году планируют встретить 150 000 безвизовых туристов. К этому надо быть готовыми, учитывая, что в Гродно проживает плюс-минус 360 000 жителей.





Бренд города

2019 год во многом для Гродно знаковый. Город стал первым в Беларуси, где есть свой туристический бренд. Его разработала брестская студия Grafit. После объявления победителя в городе разгорелась полемика. Многие были недовольны, обрушив шквал критики и отправив в горисполком петицию, подписанную тремя тысячами жителей города. Люди требовали сделать голосование открытым. Однако результаты конкурса пересматривать не стали. Специалисты объяснили гродненцам: бренд — это не просто изображение, а целостная концепция, которая позволит выделить Гродно на туристической карте.

— Мое личное мнение: с выбором мы не ошиблись, — уверен Евгений Ародь. — Кто бы что ни говорил, конкурс проведен объективно. Победителя среди 11 финалистов определяла экспертная комиссия. В ее состав вошли представители местной власти, туристической индустрии, общественности, а также художники, дизайнеры. Когда в комплексе показали презентацию, всем все понравилось. Изначально была задумка привлечь к выбору жителей города, но потом все-таки решили отдать эту серьезную миссию на откуп профессионалам. Было три фаворита, и после достаточно долгой дискуссии рабочая группа выбрала победителя именно по критериям, определенным ранее. Планируем его использовать повсеместно в брендовой туристической продукции, а также распространять через объекты торговли.

Услада для глаз



В планах на этот год развитие производственного туризма. Пока есть некоторые проблемы с продвижением вперед. Не все руководители предприятий выражают понимание такого направления. Среди самых активных можно назвать «Молочный мир», где ежедневно бывает до 120 туристов.

— Идет разработка туристического маршрута по старинным гродненским мануфактурам XVIII—XIX веков. Ведется работа с экскурсоводами. Кстати, в свое время рассматривали вопрос о жестком контроле над иностранными гидами, которые часто интерпретируют историю города на свой лад. Но на сегодняшний день не мешаем работать никому. Литовские экскурсоводы рассказывают своим, какой это был литовский город, поляки уверяют своих соотечественников-туристов, что Гродно — это польское место. Пытаться эту ситуацию взять в какие-то рамки или искусственно поменять — значит, лишить определенное количество людей удобства восприятия города. Поднимаются вопросы создания новых точек притяжения. То есть город можно посмотреть один раз и больше не возвращаться. Говорят о недостаточном количестве маршрутов, зацикленности на историческом пятачке. Работаем над всеми этими моментами. Надо сделать так, чтобы ехали снова и снова.



КОМПЕТЕНТНО



Мечислав ГОЙ, председатель Гродненского горисполкома:

— Новые смотровые площадки, развлекательные центры, музеи и малые архитектурные формы — все это делается как для туристов, так и для жителей города. Важную роль в развитии безвизового туризма вижу в объединении территорий Гродно и Бреста. Это поможет сделать пребывание гостей более насыщенным и разнообразным.



Сеть общественного питания будет развиваться за счет нового строительства, реконструкции и перепрофилирования неторговых объектов. Большое внимание уделят нестационарным торговым объектам, которые становятся все популярнее как у горожан, так и у туристов. Они будут размещаться с учетом историко-культурного облика города. В город приходят KFC, McDonald’s, Burger King. Они нужны, чтобы турист видел знакомые бренды. Параллельно ведется реконструкция двух крупных гостиниц Гродно, открываются небольшие отели.